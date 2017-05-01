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《通靈少女》阿樂為何非得死？導演這樣解答

2017/05/01 08:25

「小真」在通靈時一度卡關，在話劇表演後才成功通靈，看到死去的男主角阿樂忍不住淚崩。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕HBO和公視合作的台灣電視劇《通靈少女》，昨晚連播2集大結局，從開播就話題不斷，昨晚更是連同總統都和民眾死守直播，劇中男主角「阿樂」蔡凡熙車禍身亡，女主角「小真」郭書瑤的通靈能力卻突然多次失靈，直到最後才成功，悲劇結局讓所有觀眾大淚崩，昨晚參加映後座談的粉絲也暴動，怒吼：「為何阿樂一定要死！」似乎無法接受悲劇結局。

「阿樂」車禍身亡後，出現在女主角「小真」面前，催淚片段引網友暴動。（翻攝自臉書）面對大眾的暴動，質疑為何非得賜死男主角阿樂，導演陳和榆笑說：「我現在壓力超大，不敢開FB。」但他也解答，其實在篇幅有限的6集當中，必須交代小真的青春成長故事，她不只要處理信眾的問題，自己也得學會面對生離死別，在寫故事大綱時就已經這樣設定，並不是最後才決定要賜死。他也透露，小真和阿樂的初次相遇地點在棺材，就已經暗示了結局，雖電視台也曾提出過「男主角為何非得死」的質疑，但大家發現後來發現，這齣劇就是需要這樣，才是真正成長，而它也確實非一般偶像劇，「HBO也很清楚這樣定位，經過討論後都同意這是最好的結局，而且若不這樣，其實看不到瑤瑤的表演。」

《通靈少女》昨播出精彩大結局，演員群和粉絲及導演陳和榆（第二排右3）都到場。（記者鍾智凱攝）

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