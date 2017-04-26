挨批色情很受傷 泫雅：會減少裸露

泫雅時常因配合專輯或公司設定的形象，穿著較為暴露或跳較為煽情的舞蹈。（合成圖，翻攝自泫雅Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手泫雅出道以來便以性感形象著稱，不論大方曬好身材、推出的個人專輯也以性感惹火的舞蹈為名，因此有「性感小野馬」的稱號，不過也有不少人抨擊她過度裸露。泫雅近日受訪談到性感形象，表示自己「不會沒有原因的裸露」，也不會喜歡這樣，不過為了改變自己的形象，她會漸漸改變外界對她的看法。

泫雅曾表示過，舞台下的她完全和性感扯不上關係。（合成圖，翻攝自泫雅Instagram）

泫雅至出道後，因妝容、服裝及形象設定，成為南韓演藝圈有名的性感代表，雖然舞台上是性感女星，不過她曾被不少人選為台上台差很多的女星，認為離開舞台的泫雅就是一般愛撒嬌的女孩。據韓媒報導，泫雅在《Triple H的私人偵探（暫譯）》中表示，未來會減少穿著暴露的衣物，直言：「我並不喜歡沒有理由地穿著暴露。」不過由於專輯塑造的形象，反而成為她的個人特色，她坦言曾聽過「同件衣服給泫雅穿，就會變得更情色」，讓她感到很難過。

泫雅希望外界不要再以情色的標籤看她，而是以健美的角度看待她的身材。（翻攝自泫雅Instagram）

對於外界將她貼上「情色」的標籤，泫雅樂觀的將這樣的批評轉化成「我變成了一個很有個人特色的人了」，未來也會試圖改變外界對她的看法，同時也會繼續維持好身材，希望給予外界一種「健康」、「健美」的印象。