限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

挨批色情很受傷 泫雅：會減少裸露

2017/04/26 15:10

泫雅時常因配合專輯或公司設定的形象，穿著較為暴露或跳較為煽情的舞蹈。（合成圖，翻攝自泫雅Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手泫雅出道以來便以性感形象著稱，不論大方曬好身材、推出的個人專輯也以性感惹火的舞蹈為名，因此有「性感小野馬」的稱號，不過也有不少人抨擊她過度裸露。泫雅近日受訪談到性感形象，表示自己「不會沒有原因的裸露」，也不會喜歡這樣，不過為了改變自己的形象，她會漸漸改變外界對她的看法。

泫雅曾表示過，舞台下的她完全和性感扯不上關係。（合成圖，翻攝自泫雅Instagram）

泫雅至出道後，因妝容、服裝及形象設定，成為南韓演藝圈有名的性感代表，雖然舞台上是性感女星，不過她曾被不少人選為台上台差很多的女星，認為離開舞台的泫雅就是一般愛撒嬌的女孩。據韓媒報導，泫雅在《Triple H的私人偵探（暫譯）》中表示，未來會減少穿著暴露的衣物，直言：「我並不喜歡沒有理由地穿著暴露。」不過由於專輯塑造的形象，反而成為她的個人特色，她坦言曾聽過「同件衣服給泫雅穿，就會變得更情色」，讓她感到很難過。

泫雅希望外界不要再以情色的標籤看她，而是以健美的角度看待她的身材。（翻攝自泫雅Instagram）

對於外界將她貼上「情色」的標籤，泫雅樂觀的將這樣的批評轉化成「我變成了一個很有個人特色的人了」，未來也會試圖改變外界對她的看法，同時也會繼續維持好身材，希望給予外界一種「健康」、「健美」的印象。

相關新聞

推薦新聞
谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為... 谷阿莫紅3年都沒事？ 片商沉默理由是因為...
2017/04/26 10:24
劈腿2男藝人 美女新星遭誣告罪起訴 劈腿2男藝人 美女新星遭誣告罪起訴
2017/04/26 08:03
掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴 掩飾劈腿反告馬幼興性侵！唐少萱誣告罪起訴
2017/04/26 11:12
《日本太太好吃驚》3度登台採訪 覺得台人這2件事最神奇！ 《日本太太好吃驚》3度登台採訪 覺得台人這2件事最神奇！
2017/04/26 07:33
孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長 孫芸芸曬少女肌 海邊辣照逆生長
2017/04/26 12:35
林憶蓮再拒男友求婚 全為18歲女兒 林憶蓮再拒男友求婚 全為18歲女兒
2017/04/26 07:51
白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了 白百何再被爆跟「他」開房！《琅琊榜》男星氣炸了
2017/04/26 12:55
被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下 被爆公廁會女主播20分鐘 劉錚：我要想一下
2017/04/26 08:09
嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」 嗆聲謝霆鋒牽狗來拉屎 娛評家承諾「現拉現吃」
2017/04/26 07:25
半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」 半百天后守身如玉26年 想嫁「婚紗自己買」
2017/04/26 10:53
隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦 隆詩CP感情生變？吳奇隆大喊：我很苦、非常苦
2017/04/26 13:59
盤點孔劉暖心事蹟 男神關懷弱勢獻愛心 盤點孔劉暖心事蹟 男神關懷弱勢獻愛心
2017/04/26 07:23
《古惑仔》重出江湖！成龍PO合照要加入？ 《古惑仔》重出江湖！成龍PO合照要加入？
2017/04/26 07:41
D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬 D奶女星婚後退演藝圈 考證照開餐廳月入20萬
2017/04/26 09:18
除了林憶蓮 不婚天后還有她們... 除了林憶蓮 不婚天后還有她們...
2017/04/26 09:23
鬧出出軌婚變後 白百何頒獎范冰冰遭「甩手」 鬧出出軌婚變後 白百何頒獎范冰冰遭「甩手」
2017/04/26 13:10
天價畫作帶不走 常玉文創商品夯 天價畫作帶不走 常玉文創商品夯
2017/04/26 07:46
《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠 《台北直直撞》李英宏搞大校花肚子 拿「這根」耍狠
2017/04/26 07:30
馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊 馬幼興洗刷性侵冤屈 大動作親自出面反擊
2017/04/26 14:04
阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？ 阿達Lulu祕戀傳2年 因黃子佼才未公開？
2017/04/26 15:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.