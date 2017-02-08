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Baby不退出《跑男》！ 產後回歸「伐木累」

2017/02/08 15:30

有消息指出Angelababy（左二）確定不會退出《跑男》第五季。（翻攝自鄧超微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人「Angelababy」楊穎至公開懷孕到生下寶貝兒子「小海綿」，一直傳出將退出綜藝《奔跑吧兄弟》（簡稱跑男）的傳聞，日前更有消息指出維吾爾族女星迪麗熱巴將取代Angelababy成為第五季的固定班底。不過今日有相關人士表示，Angelababy只會缺席前期的錄製，並不會退出節目，讓期待她回歸的粉絲鬆了一口氣。

昨日瘋傳Angelababy（左）在《奔跑吧兄弟》中的位置將被迪麗熱巴（右）取代。（合成圖，翻攝自Angelababy、迪麗熱巴微博）

昨日瘋傳迪麗熱巴將取代Angelababy，成為《跑男》第五季的固定班底，加上官方微博曾透露：「有非常重要的話，要認真告訴所有伐木累（family，指節目班底）。」讓不少人信以為真，據《新浪娛樂》報導，有「可靠消息」指出Angelababy只是因產後調養向節目告假一段時間，她不在的期間會有其他人替補，待身體狀況恢復後就會回歸出現在節目上。

有消息指出Angelababy（右三）產後復原，就會回到《奔跑吧兄弟》。（翻攝自《奔跑吧兄弟》微博）

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