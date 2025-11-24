自由電子報
（胡如虹和她的藝人朋友們）張信哲破碎感迷人 鐵粉愛如潮水

張信哲到倫敦還去騎腳踏車逛大街。（潮水音樂提供）張信哲到倫敦還去騎腳踏車逛大街。（潮水音樂提供）

文／胡如虹

有一種愛叫歌迷的真愛，不受時空限制，無條件的接受與包容，只想要看到偶像好好的唱歌，做他喜歡的事情，就感到心滿意足。

很會唱情歌的「阿哲」張信哲，出道30幾年來一直擁有歌迷的真愛。

張信哲巡迴演唱會收穫滿滿。（潮水音樂提供）張信哲巡迴演唱會收穫滿滿。（潮水音樂提供）

阿哲喝過的水 歌迷當珍寶收藏

20幾年前，我去阿哲在上海開的三千院餐廳，看到歌迷在餐廳店門口大排長龍，只為了支持他開的店，進餐廳用餐時，聽店員說只要阿哲一來，連他喝過的水都被歌迷視若珍寶的搶著收藏，讓我記憶深刻。

11月初，我跟曹金鈴、葉良俊在英國倫敦看了阿哲「未來式OUR STORY 世界巡迴演唱會」，又一次見識了歌迷對他的真愛。

張信哲難得可以趁著巡演四處走走。（潮水音樂提供）張信哲難得可以趁著巡演四處走走。（潮水音樂提供）

張信哲一開場唱歌，就聽到後面傳來很大聲的啜泣聲，讓我忍不住回頭看，發現坐在我後面那一排有好幾位女歌迷都情緒激昂的眼泛淚光，那是見到心愛之人，喜極而泣的哭聲。整場演唱會上，不斷地聽到歌迷吶喊著「阿哲，你好帥」、「阿哲我愛你」、「太迷人了」，還有人不時的高舉著燈牌搖晃，希望能吸引阿哲的目光多停留幾秒，真是一個激情的夜晚。

鐵粉飛倫敦朝聖 哭喊迷戀31年

演唱會散場時，我忍不住回頭問哭的最大聲的女歌迷為什麼會哭？她情緒亢奮的說她從10歲開始聽阿哲的歌，現在41歲，已經聽了31年了，終於看到阿哲的演唱會讓她特別的激動。我問她為什麼這麼愛阿哲？她說阿哲身上有一種破碎感，讓她很著迷。

張信哲趁著開演唱會走訪不同的城市。（潮水音樂提供）張信哲趁著開演唱會走訪不同的城市。（潮水音樂提供）

阿哲難得到歐洲開演唱會，很多歌迷從歐洲各地飛來倫敦，男男女女、老老少少都有，這位女歌迷特別從荷蘭飛來倫敦看演唱會，她還認出幫阿哲寫過《太想愛你》、《怕冷》、《男人說法》的新加坡音樂才子葉良俊，謝謝葉良俊寫了很多好歌陪伴歌迷，為華語歌壇做了很多的貢獻。

張信哲（右）到歐洲巡演，張媽媽（中）還特別飛去看兒子。（潮水音樂提供）張信哲（右）到歐洲巡演，張媽媽（中）還特別飛去看兒子。（潮水音樂提供）

演唱會後，我們到後台跟阿哲分享歌迷看他演唱會的感動，歌迷形容的破碎感，讓我們討論了好一會兒，阿哲先是露出疑惑的表情，然後便靦腆的笑著說，他的歌迷都很好、很愛他，他的新專輯嘗試了很多新的曲風，歌迷也對他很包容，給他很多的反饋。這些反饋正是他可以一唱就是30幾年，還一直辦巡演，站在舞台上不斷唱著同樣曲目的原因。

「歌迷的反饋會幫我進入歌裡，讓每次唱歌的感覺都不一樣。」阿哲辦演唱會說最感動的是看到歌迷打開手機閃燈，台下一片星光閃閃的畫面，因為手機閃燈跟螢光棒不一樣，是歌迷自願的舉動，滿滿的真愛。

巡演像旅行 歌迷如家人

阿哲這些年來一直不斷的在舉辦巡演，近兩個月他更是跑了拉斯維加斯、紐約、芝加哥、舊金山、溫哥華、多倫多、倫敦、巴黎8個城市辦演唱會。一個星期換一座城市，長途飛行加上時差其實很挑戰體力，尤其他說現在搭長途飛機都睡不著，一站一站的巡演很累人，但一想到來自世界各地的歌迷熱情殷切的眼神，他又瞬間回血精神奕奕。

胡如虹的藝人朋友張信哲。（潮水音樂提供）胡如虹的藝人朋友張信哲。（潮水音樂提供）

職場待久了難免會有職業倦怠，但我發現阿哲幾乎沒有職業倦怠。他坦言小時候的確會抱怨一直唱同樣的歌，但慢慢地發現他的歌陪伴了很多人度過喜怒哀樂的時光，對歌迷來說具有特別的意義，就不再抱怨，真心享受唱歌的快樂，也從中找到生活的樂趣。

他這次在北美、歐洲演唱前都會出外景拍Vlog在演唱會上播放，也會放在YouTube上，對於一出道就走紅的他來說，難得可以趁著開演唱會走訪不同的城市，兩個月的歐美巡迴不像是在工作，反而變成假期。

當我聽著阿哲的經典情歌《愛如潮水》、《寬容》、《太想愛你》，腦海裡自然浮現他和歌迷互動的畫面。阿哲的歌藝贏得歌迷的真愛，歌迷的真愛成就了阿哲的演藝人生，彼此相知相惜，又各自安好，多珍貴的緣份。難怪阿哲這麼愛唱，也應該要繼續唱，結更多的善緣！

