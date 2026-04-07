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娛樂 音樂

71歲大咖歌王打過越戰！霸氣發聲：當兵天經地義

71歲金曲歌王沈文程即將舉辦兩場「小琉球情歌」演唱會。（記者陳奕全攝）71歲金曲歌王沈文程即將舉辦兩場「小琉球情歌」演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕71歲金曲歌王沈文程即將舉辦兩場「小琉球情歌」演唱會，對於後輩頻頻爆出閃兵，身為第一位「參加過越戰」的台灣藝人，沈文程直言：「我覺得當兵是天經地義的事情。」

沈文程回憶民國60年、自己17歲時，剛從軍校畢業，就被分發到台中的機場，負責幫美軍修飛機引擎，一修就是7年，直到美軍撤退，還在那邊認識一位乾爹，乾爹是廠裡的顧問，「帶我去上教堂，煮東西給我吃。」知道他喜歡西洋歌曲，還會買黑膠唱片給他，他珍藏至今。

至於當了7年兵辛苦嗎？沈文程笑說自己是「少爺兵」，那時候是機械士，「本來要把我送去美國，還說要保送空軍官校，結果因為太矮沒過，視力也不夠好。」

沈文程覺得當兵是天經地義的事情。（記者陳奕全攝）沈文程覺得當兵是天經地義的事情。（記者陳奕全攝）

他還透露當年去為什麼會去念軍校的原因，「初中二年級時軍方來招生，看來看去我覺得空軍最帥。」原本想選空軍幼校，但因為身高問題遭拒，最後在招生人員的建議下，去唸了空軍機械學校，雖然平時穿工作服，但是依舊有機會可以穿到帥氣的軍服。

「國際沈文程日—小琉球情歌演唱會」將於5月9日於台北國際會議中心大會堂（TICC）、以及5月16日於台中中興大學惠蓀堂登場，購票請洽年代售票官網

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