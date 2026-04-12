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上半年沒指望？別灰心！國師唐綺陽親點2026下半年「財運5強」星座

上半年沒指望？別灰心！國師唐綺陽親點2026下半年「財運5強」星座上半年不順沒關係！國師唐綺陽預言2026下半年有「5個星座」財運旺到擋不住！（翻攝自臉書）
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〔娛樂頻道／綜合報導〕覺得上半年沒指望了？沒關係，還有下半年可以期待和衝刺！國師唐綺陽在Podcast節目《唐陽雞酒屋》中開宗明義直指，財運要看木星，因為木星會幫助擴大好運和財運，其中有「5個星座」在2026下半年的財運特別好！

唐綺陽強調，木星下半年將移動至獅子座，帶來新的氣象，由於今年是火象年，木星和土星都在火象，並形成三分相」（Trine），雖然土星多多少少會限制了木星，但這兩顆星彼此呈合作狀態，意即，只要這兩顆星在星盤中的其中一格是跟財運有關，那就能互相幫襯。

雖然距離下半年還有兩個多月，但事先確定目標，好好做準備總是沒錯！唐綺陽建議以下5個上榜的星座，不妨把已經計畫很久的事，變成幫你接錢的實相，因為財運要來，人是擋不住的！

➤第1名♌獅子座

木星走到獅子座，喻意開啟新的人生階段，能放大你的野心、勇氣、人格特質。木星讓已經做好事前各種準備的獅子座，拋開土象的被動與保守，開始「主動」準備接財。

➤第2名♏天蠍座

木星來到十宮，助旺天蠍座，雖然賺的是辛苦錢，但還是有機會賺錢。也許工作量大增，但這極有可能是受長官（貴人）重用而導致的忙碌；有望升官，或因服務對象提升而讓自我進階。

➤第3名♐射手座

財星進入九宮，終於享受苦盡甘來、掙脫滅頂的感覺，而且還是好上加好！走出先前的危機與卡頓感，下半年的心態和環境都將改變。機會在遠方，除了跟出國或是交通類相關，透過跨領域或傳布新觀念（如當老師、KOL），也是帶財方向。

➤第4名♋巨蟹座

賺的也是辛苦財。木星直接來到財帛宮，固守正財之外，開始懂得理財，擴大財源。由於之前可能已經布局操作了8、9個月，下半年將開始上手並進入收成階段。亦可透過房地財產、黃金獲利。

➤第5名♊雙子座

下半年雙子座的木土都在風象宮位，木星三宮讓雙子座容易獲得貴人或盟友相助，新朋友的累積速度將成為助力，讓你快速累積財富。帶財的行業如擺攤或從事銷售類工作，「人和」很重要。2026下半年財庫跟著助人的方向走，但須注意可能容易招惹口舌是非。

☆星座命理說法僅供參考☆

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