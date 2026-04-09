A-Lin唱片只賣1千張「連部門都解散」 金曲封后認了：有段時間很抗拒情歌

〔記者李紹綾／台北報導〕A-Lin 2006年以《失戀無罪》驚艷華語樂壇，今年適逢出道20週年，她近來擔任《Bella儂儂》4月號封面，回首這些年，她親歷了實體唱片式微到數位平台崛起的動盪轉型，心中有無數感觸。

A-Lin曾抗拒唱情歌，看到台下反應後改口了。（《Bella儂儂》提供）

A-Lin提到，曾經面臨過一張唱片只賣出一千張，也碰過唱片公司直接解散華語部門，「當時下一步要怎麼走都很不確定，但我還是挺過來了」，面對現今AI浪潮，她泰然處之：「現在雖然AI崛起，也出現很多平台去分散大眾聽音樂的注意力，但是『情感』這件事永遠是沒有辦法被複製跟取代的，只要你堅持唱下去、堅持用心打造好作品，一定會經得起時間的考驗。」

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A-Lin 首吐掙扎心路歷程。（《Bella儂儂》提供）

A-Lin 2023年憑藉第九張專輯《LINK》拿下第34屆金曲獎最佳華語女歌手獎。該專輯融合流行元素與阿美族古調，展現出高度的藝術性，她感性表示：「以前的我只喜歡唱歌，但總覺得自己做的還不是很專業，而拿到金曲獎的肯定後，我確實變得更自在、也更敢於表達自己，現在的我做任何事，心態上也都更輕鬆、更自由，也更能享受其中。」

A-Lin 敲開演藝新開關，認了想挑戰主持、演戲。（《Bella儂儂》提供）

去年A-Lin重返《歌手2025》挺進決賽，人氣再攀高峰，今年初主持2026年台東跨年晚會時，她自然率真的表現意外在社群翻紅，也打開了她的多樣可能：「其實熟悉我的朋友應該都知道，我私下的個性就像那一次在舞台上的我，只是現在面對工作的態度越來越放鬆，加上張惠妹、戴愛玲都是私下的好朋友，而且又是回到熟悉的家鄉，所以不小心就露出了本性，但也讓我覺得或許可以嘗試往主持、演戲等不同領域發展。」

A-Lin 敲開演藝新開關，認了想挑戰主持、演戲。（《Bella儂儂》提供）

對於歌迷期盼的全新作品，A-Lin興奮透露：「已經在路上了！希望今年底能發行。」除了有個人創作，對於大家最愛的「Lin式情歌」，她坦言曾有過掙扎：「其實，有一段時間我是有點抗拒演唱情歌，覺得為什麼要一直唱情歌？但是經過了幾場演出，看到台下粉絲的反饋，我發現這些抒情歌更像是我與這些歌迷之間的連結，也許他們能在我的歌聲中找到一種救贖或宣洩的出口，那我就有必要繼續唱下去。」

A-Lin曾抗拒唱情歌，看到台下反應後改口了。（《Bella儂儂》提供）

身為經典無數的「天后級」歌手，是否還會在意流量數字？A-Lin誠實吐露：「壓力還是很大，推出新歌時，我也會擔心有沒有人聽？流量會不會不如預期？但也正是因為這些『擔心』，反而會推動我繼續前進。」她積極追求超越經典，但也看淡市場反饋：「我會想辦法努力超越以前的那些經典，但是音樂就是喜歡跟不喜歡而已，很簡單，如果這次的東西反應不好，我就繼續再努力，需要擔心的反而是唱片公司吧！」

A-Lin認了最怕新歌沒人聽，20年天后也扛不住流量焦慮。（《Bella儂儂》提供）

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