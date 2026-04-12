TVBS主播吳安琪證實遭裁員！同名主播被誤會失業 急發聲：我明天還上班

TVBS電視台近期傳出大規模人力縮編，資深主播吳安琪今（12日）證實將離開老東家。（翻攝自TVBS）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS電視台近期傳出大規模人力縮編，繼2月兩波裁員後，本月再傳鎖定3名資深主播。57歲資深主播吳安琪今（12日）證實將離開老東家。沒想到，鏡新聞主播吳安琪卻因同名同姓，被不少人誤以為失業，紛紛打電話關心，讓她忍不住親自發聲澄清。

TVBS自2023年3月爆出首次裁員後，近期再度傳出人力縮編。據了解，2月第一波裁員約45人，第二波更達百餘人，名單涵蓋攝影、SNG工程與駐地記者，並已於3月1日生效。本月再傳鎖定3名資深主播作為新一波裁員對象，其中57歲主播吳安琪今天證實即將離開TVBS，並透過回應感謝公司多年來的提攜與栽培。

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鏡新聞主播吳安琪被誤認失業，急發聲闢謠「我明天還要上班」。（翻攝自臉書）

然而，隨著吳安琪遭TVBS裁員的消息曝光後，意外讓鏡新聞同名主播吳安琪受到波及，不少親友誤以為是她失業，紛紛給予關心及慰問。對此，鏡新聞主播吳安琪因此發聲澄清，表示自己「明天還要上班『有話鏡來講』」，還笑說如果再這樣下去，可能連遠在雲林的父母與住在屏東的親戚都要幫她找工作。

鏡新聞主播吳安琪也提到，過去就曾發生同名同姓的誤會事件，甚至有人被誤認為是共諜，讓當事人相當困擾；她這次則笑稱被誤認裁員時，反而還安慰關心的朋友「免驚！我沒有躺平的命啦。」並以多個玩笑語句，輕鬆回應這場同名烏龍。

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