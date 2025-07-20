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胡瓜赴港曾志偉化身地陪「豪包全店」 40年好交情爆料互虧沒在怕

胡瓜赴港曾志偉化身地陪「豪包全店」 40年好交情爆料互虧沒在怕胡瓜（右）與曾志偉香港相見歡。
（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕綜藝大哥大胡瓜行程滿檔，除了策劃「鑽石舞台之夜」演唱會，也積極經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集特別合體擁有40多年好交情的曾志偉，兩大綜藝天王相聚互動笑果十足。而昨胡瓜也特別助陣從他節目《明日之星》出道的陳怡婷演唱會，笑說這是第一次與陳怡婷一起表演相當開心。

胡瓜揭曾志偉隱藏絕技 一秒入睡

胡瓜最近到香港旅遊，好友曾志偉化身香港地陪，兩人一見面就開心的手舞足蹈，曾志偉帶胡瓜進行深度旅遊，馬上到私藏美食清單中的麵包店大掃貨，曾志偉霸氣喊：「這裡我全買了！幫我包起來！」豪氣展現地主情誼。

胡瓜與曾志偉當年因合作電影《大頭兵》相識，過去到香港拍戲也是曾志偉帶路四處吃吃喝喝，兩人回憶，當時因同劇演員大多都是秀場藝人，排除檔期才能相聚拍戲，但是到了作秀時間，都會紛紛各自去跑秀、表演，只剩曾志偉孤單一人。

曾志偉還被胡瓜爆料有隱藏技能，常在拍戲途中「一秒入睡」，就連導演才剛講解完怎麼演，下秒開拍曾志偉就馬上睡著，怎麼叫都叫不醒，兩人往事聊不完，相談甚歡。兩人這集影片在YT突破80萬觀看，胡瓜為成果感到開心，並稱讚曾志偉錄影反應能力很厲害。

胡瓜（中）首次與陳怡婷（右）同台表演，連唱多首歌曲。左為賴慧如。（記者胡舜翔攝）胡瓜（中）首次與陳怡婷（右）同台表演，連唱多首歌曲。左為賴慧如。（記者胡舜翔攝）

胡瓜助陣陳怡婷 高歌連飆4金曲

胡瓜過去主持歌唱節目《明日之星》捧紅不少歌手，昨與賴慧如、曾瑋中特別為陳怡婷的演唱會登台助攻，胡瓜一口氣帶來《包青天》、《愛人醉落去》、《憂愁的牡丹》、日語歌曲《浪花節人生》等4首金曲。

陳怡婷父親因重病年初才從加護病房康復出院，這次特別到場支持女兒演唱會，讓陳怡婷感動不已。陳怡婷在演出中深情向父親告白：「父親一直是我最大的精神支柱，這段時間的擔心與不安終於可以放下，很開心把人生第一場演唱會獻給最愛的爸爸。」

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