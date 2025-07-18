中島健人9月來台辦個唱 Omoinotake旋風11月再起

中島健人首次在海外舉行個唱就獻給台灣，昨起開放登記抽選。

（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本偶像中島健人好消息不斷，日前才在「國寶級美男」排行榜上拿下大人部門的第一名，實現8年來的心願。昨又宣布將在9月14日於Zepp New Taipei舉行個唱，這是他首度以歌手名義在海外舉辦專場演唱會，讓粉絲興奮不已。

Omoinotake宣布二度來台，將帶來許多經典歌曲。（OFF TIME提供）

中島健人於2011年以星達拓旗下男團「Sexy Zone」身分正式出道，去年3月於團體畢業後，全力投入個人發展，並來台為新劇舉行見面會，當時大量歌迷湧入松山機場接機，讓他對台粉的熱情印象深刻。

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另一日本樂團Omoinotake則宣布將在11月27日來台開唱，去年在台灣舉行首次海外專場時，台粉大合唱他們的代表作《幾億光年》，溫暖動人的畫面感動現場所有人，也在社群瘋傳，甚至登上日本新聞版面，這股旋風將二度為台灣歌迷帶來感動。

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