〔記者陽昕翰/台北報導〕「哈林」庾澄慶日前歡慶64歲生日,大兒子「小哈利」庾恩利在社群獻上祝福,並曬出一張嬰兒時期的可愛萌照,畫面中哈林正替他換尿布,甚至重點部位全都入鏡,十分逗趣。

庾恩利在IG限時動態表示:「祝拔拔晚到的生快!」哈林則幽默轉發,並附上一個含淚貼圖,隔空互動回應。

雖然祝福遲來一天,庾恩利仍用心分享對爸爸的感謝之情,他寫道:「昨天是恩利爸爸生日,來看看恩利給爸爸的祝福吧『拔拔生日大快樂,謝謝你 take care of 我的紅屁股,I’m bigger than u now, old man!』」最後更暖心表示:「現在換我來照顧你!」展現滿滿孝心。

