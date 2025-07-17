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《人物專訪》姚愛寗生娃有條件 探詢友善成長環境

姚愛寗不排斥當母親，盼世界能先給予孩子療癒搖籃。（記者王文麟攝）姚愛寗不排斥當母親，盼世界能先給予孩子療癒搖籃。（記者王文麟攝）

記者侯家瑜／專訪

《下課花路米》近日推出全球暖化系列，由林哲熹、温貞菱與姚愛寗擔任主持人，帶領大家走訪北極、帛琉與挪威，親身體驗氣候變遷帶來的衝擊。其中姚愛寗自告奮勇帶領三位國中生組隊前往挪威，在壯闊自然與多元文化中探索永續的可能，也從中反思台灣的成長環境與下一代的未來。

在戲中演過兩次媽媽的姚愛寗，一直都很喜歡孩子，但她認為「是否生小孩」不僅是個人的人生選擇，也與整體社會環境息息相關，「如果有遇到適合的伴侶，我不會排斥生小孩，但希望這個世界能先找到一種好的療癒方式，讓孩子能好好長大，才會讓我想為它帶來孩子。」育兒觀溫柔且務實。

她觀察到，台灣的人口密集、人際關係緊密，加上潛藏的原生家庭傷害與情緒壓力，使得身心發展常常無法自然流動，「我們的心態、視野、整體環境都還可以再寬闊一點，讓人活得更自在。」她說，在挪威旅途中印象最深刻的，是跟著薩米人上山放牧，登上山頂那一刻，遼闊視野讓她覺得都市裡的煩惱瞬間消散，「我不是想把自己隔離，而是想在更寬廣的空間裡與人交流。」

姚愛寗直言，身為演員，有時也承擔更多社會情緒與感受，「我有很強烈的共感能力，演員都這樣，看到街上的垃圾、人與人吵架，我會感到緊繃。」近年她從台北大安區搬到內湖，就是為了尋找一個能安靜沉澱的空間，「我會利用通勤時間，慢慢沉澱一整天下來的情緒。」

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