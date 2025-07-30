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娛樂 最新消息

2025「水逆重災區」SOS 獅子射手雙子…要挺住

2025第二波水逆運行到8/11，星座專家安德魯提醒3訣竅，「再三檢查、夠仔細、身段夠軟」就不易被水逆掃到！（達志影像）2025第二波水逆運行到8/11，星座專家安德魯提醒3訣竅，「再三檢查、夠仔細、身段夠軟」就不易被水逆掃到！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕當心！2025第二波水逆進入尾聲，卻還沒解除警報！星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，水逆持續逆行中到8/11，這週你會覺得身邊的人是怎麼了，講話怎麼都聽不懂，對話一直在雞同鴨講，明明講得好好的，對方突然爆氣；只是不小心打錯字、傳錯訊息……結果誤會一大堆，然後還要花3倍時間去解釋「我真的不是那個意思」。

值得注意的是，7/31金星將進入巨蟹座，「愛跟安全感」成主旋律，影響所及不只是巨蟹座，人們會渴望擁有更穩定的關係，高敏人（高度敏感人群Highly Sensitive Person, HSP）這個時間要特別注意，若不想被對方厭倦、覺得太黏、神經太弱，最好多給自己跟對方一點空間，而非24小時緊迫盯人，因為你覺得是在關心對方，但你的關心對方不見得能承受得住，甚至可能因為對「關心」的定義理解不同而產生摩擦！

安德魯強調，水逆期間「最智障的事情」都會發生在「最不該發生」的時候，「你就當這段時間是宇宙給你的考驗！記得，所有的事情都要反覆確認，再三檢查，夠仔細的人，身段夠軟的人通常就不會被水逆掃到！」

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤本週好運Top3星座

♏天蠍座

你逆你的，我忙我的。全世界崩潰的時候，天蠍居然穩穩的坐在那邊「蹺腳連鬍鬚」，不只工作做得漂亮，貴人也多，別人還會主動投懷送抱，合作機會雪片般飛來，本週你就是行走的高壓電，誰碰誰著火。

♉金牛座

本週現金流超順，投資、副業、加薪樣樣都難不倒你！最近桃花也超旺，有人主動倒貼你還在煩：我到底要選哪一個？

♋巨蟹座

金星進命宮當然直接旺起來啊。感情升溫、顏值升級、整個人被幸福光環照著走。以前說你玻璃心，這週你是全場最溫暖的太陽，療癒感十足～讓人想主動靠近你

➤本週最易翻車3個星座

♌ 獅子座

你想當主角沒錯，但這週一講話就翻車，越解釋越像你有問題。建議低調點，少打嘴砲！因為你身邊的人都徹底的壞掉了，不是你能輕鬆駕馭的場面。

♐ 射手座

平常大剌剌是沒關係，但是這週的水逆威力～會讓你講錯話、遲到、忘東忘西。

最慘的是你還一臉「我沒錯啊？」建議先閉嘴觀察，不然本週你會瞬間老10歲！

♊ 雙子座

本週水星逆行沒有要放過你，思緒混亂、講話前後矛盾、人際變微妙～你以為在交朋友，結果人家已經在後面嚼你舌根了，先整理自己再去社交，不然容易在人際關係踩雷。

☆民俗說法僅供參考☆

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