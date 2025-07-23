Taiwan Action第19彈：罷免絕非藍綠對決 台灣正替世界抵抗中國！

由百位影視工作者投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第19支罷免影片，是由朱詩倩導演的《台灣正替世界抵抗中國篇》，內容強調大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣替世界挺身面對中國威脅的前哨站。（圖擷自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由百位影視工作者投入的Taiwan Action公民罷免影片，今上午推出第19支罷免影片，是由朱詩倩導演的《台灣正替世界抵抗中國篇》，內容指出，國民黨立委透過大幅刪凍預算癱瘓台灣國政，藉以展現對中國的效忠，強調大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣替世界挺身面對中國威脅的前哨站。因為中國若是拿下台灣並突破太平洋防線，這並不僅是台灣獨自面對的問題，更是中國對國際和平所造成的威脅。

Taiwan Action今上午推出第19支罷免影片，是由朱詩倩導演的《台灣正替世界抵抗中國篇》，內容指出，中國若是拿下台灣並突破太平洋防線，這並不僅是台灣獨自面對的問題，更是中國對國際和平所造成的威脅。（圖擷自YouTube）

Taiwan Action今上午發布第19支罷免影片《台灣正替世界抵抗中國篇》，Taiwan Action在粉專發文表示，「請把這支影片，傳給你所有的外國友人。讓他們知道勇敢的台灣人，正在替世界抵抗中國共產黨」。

請繼續往下閱讀...

根據Taiwan Action指出，這是在決戰前的最後一支壓軸影片，朱詩倩導演以這支英語版影片向國際發聲，為不理解的國際友人爬梳大罷免形成的歷史背景，並強調大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣替世界挺身面對中國威脅的前哨站。

這部罷免影片中指出，這半年多以來，國民黨立委透過大幅刪凍預算癱瘓台灣國政，藉以展現對中國的效忠。然而台灣公民自發性地團結奮起，透過連署罷免的行動守護台灣主權，抵抗中國透過國民黨親中立委對台灣所進行的滲透把持。若中國拿下台灣並突破太平洋防線，這並不僅是台灣獨自面對的問題，更是中國對國際和平所造成的威脅。

Taiwan Action也強調，「台灣正在進行的大罷免，絕不是國內的藍綠兩黨對決，台灣人的罷免票是最不需硝煙的強大武力，台灣人正在用這場大罷免替世界抵抗中國」。

Taiwan Action也提到，朱詩倩曾在二階連署時推出聚焦女性罷團志工的《台灣女人篇》，她近日因受訪等機會而與來台的國際人士交流，發現許多人真的都以為大罷免只是台灣內部兩黨的競爭，並以此向國外總部回報。她因此深感有必要製作一支向國際對話的作品，因為在西藏、新疆、香港等前車之鑑之後，中國若真拿下台灣主權，下一個受到直接威脅的，將是太平洋島鏈的其他國家以及全世界。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法