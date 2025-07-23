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大罷免倒數！美女主播齊發聲喊「回家投票」：守護深愛的台灣

王乃伃（左）、蔡婷育挺大罷免。（翻攝自IG、Threads）王乃伃（左）、蔡婷育挺大罷免。（翻攝自IG、Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕美女主播王乃伃前年接下壹電視節目《狠狠抖內幕》主持棒，以趣味活潑的風格收穫一票「乃粉」（粉絲名），而隨著大罷免投票迎來倒數，社群上掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，王乃伃日前也在社群上做出表態，除此之外年代的主播蔡婷育、羅鼎傑也接續發聲。

王乃伃挺大罷免。（翻攝自Threads）王乃伃挺大罷免。（翻攝自Threads）

王乃伃表示：「我是政論節目主持人，每天用兩個小時，闡述對台灣的愛，7／26、823票投同意。」直接了當表明自己支持罷免的立場，而貼文曝光後也吸引2萬多人點讚。

蔡婷育說當天除了播報還要回家投票。（翻攝自Threads）蔡婷育說當天除了播報還要回家投票。（翻攝自Threads）

而年代主播蔡婷育、羅鼎傑也同樣發文表示會去投票，蔡婷育表示：「我是新聞主播，不只每晚七點，報導罷免最新消息，726加班播報空檔，還是要義無反顧衝回家，投下神聖一票，守護深愛的台灣。」

羅鼎傑發聲挺大罷免。（翻攝自IG）羅鼎傑發聲挺大罷免。（翻攝自IG）

羅鼎傑也說：「我最近很喜歡這句話『台派，中華民國派，合力救國家』，就算立場不同，我們還是為了國家挺身而出，這就是台灣在危機當頭最美的風景，726播完新聞，我也要回家投票。」

羅鼎傑發文挺罷免。（翻攝自Threads）羅鼎傑發文挺罷免。（翻攝自Threads）

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