攻城獅啦啦隊5女孩無預警出走！瑟七感性喊：我思考了很久

〔記者侯家瑜／台北報導〕新竹攻城獅啦啦隊「慕獅女孩（Muse Girls）」今無預警宣布五位成員同時離隊，包含斐棋、璇璇、紫晴、玫瑰與人氣女神瑟七，消息一出讓球迷震驚不已。球團發文感謝她們一路以來的努力與熱情，並送上祝福：「願妳們未來能持續閃耀，勇敢追夢。」

新竹攻城獅啦啦隊「慕獅女孩（Muse Girls）」今無預警宣布五位成員同時離隊。（翻攝自IG）

其中，瑟七在限時動態向支持者表達歉意與感謝，表示做出這個決定前思考了許久，「讓大家嚇到了，很抱歉」，並透露未來仍期待能再回到球場與獅紫軍們相見，「會帶著你們給我的溫暖，朝著理想邁進。」

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其他成員也紛紛吐露心聲，斐棋透露有新的人生方向，並承諾「會繼續在熱愛的路上閃亮出現」；紫晴感性表示，雖然沒想過會加入啦啦隊，但這段旅程因為隊友們變得難忘；玫瑰則感謝粉絲的支持與陪伴：「你們的愛我都有收到，這趟旅程我很開心。」五位女孩將展開新旅程，讓粉絲既不捨又祝福。

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