PSYCHIC FEVER揪台粉逛西門紅樓 衝下台與粉絲零距離互動

「PSYCHIC FEVER」的劍（左）、渡邊廉、半田龍臣、小波津志、WEESA、中西椋雅、JIMMY前天與粉絲同歡，並留下溫馨合影。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本唱跳男團「PSYCHIC FEVER from 放浪一族」（簡稱PsyFe）前天首度在台北舉行粉絲見面會，成員小波津志以台語「多謝」問候粉絲 ，還在活動上大跳「16蹲」，更驚喜加碼一邊蹲一邊Breaking翻，展現超強體力，台下歡呼聲連連。

PsyFe由劍、中西椋雅、渡邊廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣和WEESA組成，他們誠意十足帶來多達15首歌曲的精彩演出，簡直是演唱會等級。二度來台的他們特地用中文問候粉絲 ，龍臣說：「我想你、很想你、非常想你。」一直想去西門町的廉則邀請粉絲：「我想去西門紅樓，一起去嗎？」掀起尖叫聲。

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成員還衝下舞台與粉絲一同拍攝影片，甚至臨時起意一起跳16蹲，近距離互動讓粉絲激動到顫抖。最後龍臣承諾，今年一定要再回來見大家，椋雅則用中文表示非常開心，希望下次在演唱會上再見。

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