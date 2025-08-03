福原愛離婚4年又在暗酸江宏傑？談桌球混雙脫口提夫妻關係

〔記者陳慧玲／台北報導〕36歲的福原愛和江宏傑曾是桌球界的金童玉女，可惜最後無緣攜手共度一生，兩人離婚4年，近期福原愛談到桌球混雙比賽，突然以婚姻關係中老公和老婆的相處為例，認為老公要能配合老婆，雖然不少網友覺得她的比喻不錯，但也有網友質疑，她該不會又在暗酸前夫江宏傑？

福原愛談桌球混雙，突然以夫妻關係來比喻。（翻攝自微博）

福原愛談到：「混雙這個東西，我自己認為要看配合度，還有男生會不會配合女生，我覺得這個是最大的一個地方。」她還提到：「很多是女運動員很想練，但男運動員只想練單打，或者說今天想休息，要看看男運動員能不能配合到女運動員。」

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另外福原愛還說：「女運動員練習時間比較長一些，女運動員比較細（心），男運動員能不能跟上，就像老公和老婆似的，就是一般老婆要做的事情，老公要支持，就是這樣的感覺。」網友覺得她的發言比較以自我為中心，彷彿希望當老公的都要配合她才行。

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