魏如萱認愛21歲鮮肉被打臉 今晚缺席電台直播原因曝光

魏如萱日前認愛小21歲的男友Ian。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕42歲金曲歌后魏如萱日前才認愛小21歲的男友Ian，戀情公開後備受矚目，沒想到男方今卻被拍到與舊愛、網美若盈一起騎機車約會，讓這段三角關係顯得撲朔迷離。

對於外界關注，魏如萱的經紀人尚未做出回應。不過，身為Hit Fm聯播網DJ的魏如萱，每週一到五晚間9點會透過廣播與聽眾相見歡，而今晚的節目則是預錄播出。電台回應：「大家辛苦了，關於稍早的新聞，這邊給大家電台的回應唷！感恩！waa因工作行程安排，今晚OH夜DJ節目已先預錄，非現場直播。」

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事實上，魏如萱這幾天在主持時，情緒格外豐沛。當播到楊乃文《我給的愛》時，不僅跟著高歌，還感性地說：「這首歌的歌詞很簡單，但是寫得真好。」更感慨提到：「不夠深愛你的人，不會傷害你。」

若盈跟Ian被目擊騎機車約會。（網友Shellyfu0825授權提供）

當時魏如萱還向聽眾提問：「你會為了那個很愛很愛的人義無反顧嗎？明明還不太認識他，但你就知道要愛他，很想花很多時間跟他賭。」如今卻傳出男友與前任浪漫出遊消息，讓她陷入才高調認愛，旋即被打臉的尷尬狀況。

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