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沈玉琳非肝臟胰臟出問題 真實病因遭疑淋巴癌

演藝圈好友心繫沈玉琳病況，希望他早日康復，圖為沈玉琳今年1月錄節目，當時氣色極佳。（資料照，記者陳奕全攝）演藝圈好友心繫沈玉琳病況，希望他早日康復，圖為沈玉琳今年1月錄節目，當時氣色極佳。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲綜藝節目主持人沈玉琳傳出病倒，至今仍在三總加護病房醫治中，5日傍晚傳他老婆芽芽等檢查出爐後將與主治醫師召開記者會，但今（6）日上午仍無新進展，據最新消息指出，傳他真實病因疑與淋巴癌有關。

沈玉琳病倒住進加護病房，其病因眾說紛紜，一度傳為猛爆性肝炎、腦水腫跟胰臟癌，《三立新聞網》引述院方不具名消息來源，稱沈玉琳病因恐與淋巴癌有關，報導指出，由於他腹部積水嚴重，不排除可能腹部也長東西，目前需進一步切片檢查，因而仍在加護病房觀察中。

另有一說，沈玉琳還在加護病房，主因為醫院可隨時監控他血壓呼吸心跳，必要時需以儀器跟藥物輔助治療。原本昨傳出將等檢查出爐，芽芽會與主治醫師出面說明，不過此消息未獲沈玉琳周邊人士證實，媒體致電傳訊給芽芽、沈玉琳助理等人皆未獲回應。

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