晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢8/4～8/10】8月水逆陰影期「轉運」攻略…開運色＆吉利數字一次看

2025第二波水逆即將結束，進入倒數最後一週，星座專家安德魯提點，本週遇上「火星進天秤」跟木星還有土星形成「T字相位」，更容易帶來緊張與衝突！（達志影像）2025第二波水逆即將結束，進入倒數最後一週，星座專家安德魯提點，本週遇上「火星進天秤」跟木星還有土星形成「T字相位」，更容易帶來緊張與衝突！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週是合作與矛盾，破壞與機會並存的矛盾週！下週8/11起水星即將恢復順行，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，水逆結束前後的「陰影期」威力強大，不可小覷，溝通困難，誤會、翻舊帳還在延燒中，再加上本週遇上「火星進天秤」跟木星還有土星形成「T字相位」（T字相位又稱T三角或三刑會沖），更容易帶來緊張與衝突！
不過，安德魯也勸大家先別緊張，當火星、木星和土星形成封閉的直角三角形時，代表著「三方能量」會互相影響，雖然難免產生衝突、破壞、壓力，但同時也充滿著樂觀、機會與發展。
現在先快速掌握一下8/4～8/10的12星座運勢，一來有助於理解自己和對你有影響的人，二來也能在迷惘時刻協助你做出更適合的判斷和選擇。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈ 牡羊座｜小心衝太急就會自己撞牆～
．工作：本週想當老大帶著大家一起衝，但這週衝錯方向～超容易在不對的地方浪費力氣，面子掛不住，又下不了台。
．感情：佔有慾太明顯，對方根本喘不過氣。一不小心當了危險情人。
．財運：小財有機會，但不要想靠運氣翻身～太貪心只會翻車！
．健康：火氣整個堵在頭頂上，嘴破、偏頭痛，特別注意擦傷、撞傷。
．幸運色：戰鬥紅
．幸運數字：9

♉ 金牛座｜穩不是裝出來的，是靠堅持得來的～
．工作：合作夥伴全雷包，還得你一個一個擦屁股。本週你恨死「能者多勞」這句話。
．感情：你想靠近，對方卻在觀望，比搞曖昧還累。
．財運：錢一直流出去，帳戶餘額減少的速度讓你快要崩潰！
．健康：壓力堆積中，肩膀痠痛到想罵髒話。
．幸運色：奶油米
．幸運數字：2

♊ 雙子座｜能量爆滿，小心過勞～
．工作：最近公事、私事軋在一起，讓你忙翻天，請妥善安排你的時間，本週「過勞王」非你莫屬。
．感情：每個人想跟你聊天！要特別注意～你聊太多一不小心變「中央空調」。
．財運：意外之財來了幾波，不賺都對不起你自己。
．健康：精神過嗨，明明很累卻睡不著，放鬆的音樂，香氛蠟燭趕快安排起來。
．幸運色：天空藍
．幸運數字：7

♋ 巨蟹座｜忙的都是別人的事～
．工作：一邊被人使喚，一邊還得陪笑，搞得像辦公室保母。勇敢說「不」是你本週課題！否則連老闆的狗都要你去遛。
．感情：情緒很多，但你都吞下去，心累到不想講話。你不說，他不問，感情裂痕就這樣出現。
．財運：小破財，特別是花在照顧別人身上。不要只為別人想，問問自己「誰幫你想過」。
．健康：腸胃亂到一個極致，小心胃脹氣。
．幸運色：霧霾灰
幸運數字：6

♌ 獅子座｜你想當主角，全場卻只想換台～
．工作：你想帥氣收場，結果別人都在看你自嗨，本週要學會察言觀色，該收的時候就得乖乖下台。
．感情：原本只是耍帥講幹話，結果對方直接翻臉。
．財運：賺錢機會多，但花錢的機會更多，本週要學會守財。
．健康：壓力成形，小心牙痛。
．幸運色：光害黃
．幸運數字：5

♍ 處女座｜收拾殘局大王是你～
．工作：你在收水逆的殘局，別人還在製造新災難。本週請好好盯著那個愛出錯的同事。
．感情：感情像工作，一板一眼，連說「我愛你」都說得像開會簡報那麼正式，那個～帶點感情好嗎？
．財運：節流做得好，但賺的速度還是太慢。不急，小賺也是賺！
．健康：睡眠品質有夠差，該是調整作息的時間了。
．幸運色：仙人掌綠
．幸運數字：11

♎ 天秤座｜一秒從佛系美人變火爆女王～
．工作：終於有人看到你的能耐，該你出手的時候別再客氣。但本週有點火爆，麻煩下手輕一點。
．感情：桃花一堆，選擇權在你身上，不要再猶豫～猶豫又錯過。
．財運：錢來得很快，但本週的你愛請客！
．健康：火星進駐，小心刀、火、燙傷、情緒爆炸。
．幸運色：夜空藍
．幸運數字：1

♏ 天蠍座｜內心強大的能力者～
．工作：穩到變職場潛水艇，關鍵時刻浮出來「一擊制敵」。你根本是公司的祕密武器！
．感情：你覺得還好，對方覺得你冷爆。麻煩照顧一下對方的需求，否則…他會跑走喔。
．財運：一邊觀望一邊布局，機會慢慢往你這邊靠。
．健康：壓力讓身體沉重，小心腰痠背痛。
．幸運色：血紅
．幸運數字：8

♐ 射手座｜走到哪都是全場焦點～
．工作：靈感連發、點子多到連老闆都嚇一跳。本週的你脫胎換骨即將迎來事業高峰。
．感情：想脫單？就這週。想告白？就這週。
．財運：正財穩、偏財旺，全場MVP非你莫屬。
．健康：體力好到別人以為你喝紅牛泡人蔘。
．幸運色：亮橘
．幸運數字：12

♑ 魔羯座｜就算你有三頭六臂，也救不了所有人～
．工作：別人忙著拖延症發作，你在收拾殘局，解bug、擦屁股。你不想做，又不得不做～本週真的辛苦你了
．感情：情感溫度偏低，但對方也沒敢抱怨你什麼。但問題不解決，是會越滾越大的喔。
．財運：普通的進帳，夠用就好。
．健康：頸椎、下背壓力集中，記得拉筋。記得不要當低頭族太久。
．幸運色：礦石灰
．幸運數字：0

♒ 水瓶座｜腦洞大開，機會多多
．工作：人力短缺你被cue爆，同事主管都少不了你，本週你就是職場上的KOL。
．感情：你的不耐煩會讓對方覺得你對他沒興趣，想要脫單的話，請把你的熱情拿出來。
．財運：要學會存錢！要學會存錢！要學會存錢！很重要所以說3次。
．健康：腦神經緊繃，連打字都覺得累。
．幸運色：電磁藍
．幸運數字：4

♓ 雙魚座｜柔軟的你，快被現實踩爛～
．工作：你累到想請長假，但又怕同事不爽，最後還是你在扛。扛到自己都快得五十肩了
．感情：太貼心反而被當作理所當然，真心委屈～哭哭。
．財運：會為了情緒性消費而吃土。冷靜一點可能還能吃泡麵喔～
．健康：壓力大到睡醒還在疲勞，小心皮膚方面的問題。
．幸運色：療癒粉
．幸運數字：3

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中