【12星座一週運勢8/4～8/10】8月水逆陰影期「轉運」攻略…開運色＆吉利數字一次看
2025第二波水逆即將結束，進入倒數最後一週，星座專家安德魯提點，本週遇上「火星進天秤」跟木星還有土星形成「T字相位」，更容易帶來緊張與衝突！（達志影像）
林婷婷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕本週是合作與矛盾，破壞與機會並存的矛盾週！下週8/11起水星即將恢復順行，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，水逆結束前後的「陰影期」威力強大，不可小覷，溝通困難，誤會、翻舊帳還在延燒中，再加上本週遇上「火星進天秤」跟木星還有土星形成「T字相位」（T字相位又稱T三角或三刑會沖），更容易帶來緊張與衝突！
不過，安德魯也勸大家先別緊張，當火星、木星和土星形成封閉的直角三角形時，代表著「三方能量」會互相影響，雖然難免產生衝突、破壞、壓力，但同時也充滿著樂觀、機會與發展。
現在先快速掌握一下8/4～8/10的12星座運勢，一來有助於理解自己和對你有影響的人，二來也能在迷惘時刻協助你做出更適合的判斷和選擇。
（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）
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♈ 牡羊座｜小心衝太急就會自己撞牆～
．工作：本週想當老大帶著大家一起衝，但這週衝錯方向～超容易在不對的地方浪費力氣，面子掛不住，又下不了台。
．感情：佔有慾太明顯，對方根本喘不過氣。一不小心當了危險情人。
．財運：小財有機會，但不要想靠運氣翻身～太貪心只會翻車！
．健康：火氣整個堵在頭頂上，嘴破、偏頭痛，特別注意擦傷、撞傷。
．幸運色：戰鬥紅
．幸運數字：9
♉ 金牛座｜穩不是裝出來的，是靠堅持得來的～
．工作：合作夥伴全雷包，還得你一個一個擦屁股。本週你恨死「能者多勞」這句話。
．感情：你想靠近，對方卻在觀望，比搞曖昧還累。
．財運：錢一直流出去，帳戶餘額減少的速度讓你快要崩潰！
．健康：壓力堆積中，肩膀痠痛到想罵髒話。
．幸運色：奶油米
．幸運數字：2
♊ 雙子座｜能量爆滿，小心過勞～
．工作：最近公事、私事軋在一起，讓你忙翻天，請妥善安排你的時間，本週「過勞王」非你莫屬。
．感情：每個人想跟你聊天！要特別注意～你聊太多一不小心變「中央空調」。
．財運：意外之財來了幾波，不賺都對不起你自己。
．健康：精神過嗨，明明很累卻睡不著，放鬆的音樂，香氛蠟燭趕快安排起來。
．幸運色：天空藍
．幸運數字：7
♋ 巨蟹座｜忙的都是別人的事～
．工作：一邊被人使喚，一邊還得陪笑，搞得像辦公室保母。勇敢說「不」是你本週課題！否則連老闆的狗都要你去遛。
．感情：情緒很多，但你都吞下去，心累到不想講話。你不說，他不問，感情裂痕就這樣出現。
．財運：小破財，特別是花在照顧別人身上。不要只為別人想，問問自己「誰幫你想過」。
．健康：腸胃亂到一個極致，小心胃脹氣。
．幸運色：霧霾灰
幸運數字：6
♌ 獅子座｜你想當主角，全場卻只想換台～
．工作：你想帥氣收場，結果別人都在看你自嗨，本週要學會察言觀色，該收的時候就得乖乖下台。
．感情：原本只是耍帥講幹話，結果對方直接翻臉。
．財運：賺錢機會多，但花錢的機會更多，本週要學會守財。
．健康：壓力成形，小心牙痛。
．幸運色：光害黃
．幸運數字：5
♍ 處女座｜收拾殘局大王是你～
．工作：你在收水逆的殘局，別人還在製造新災難。本週請好好盯著那個愛出錯的同事。
．感情：感情像工作，一板一眼，連說「我愛你」都說得像開會簡報那麼正式，那個～帶點感情好嗎？
．財運：節流做得好，但賺的速度還是太慢。不急，小賺也是賺！
．健康：睡眠品質有夠差，該是調整作息的時間了。
．幸運色：仙人掌綠
．幸運數字：11
♎ 天秤座｜一秒從佛系美人變火爆女王～
．工作：終於有人看到你的能耐，該你出手的時候別再客氣。但本週有點火爆，麻煩下手輕一點。
．感情：桃花一堆，選擇權在你身上，不要再猶豫～猶豫又錯過。
．財運：錢來得很快，但本週的你愛請客！
．健康：火星進駐，小心刀、火、燙傷、情緒爆炸。
．幸運色：夜空藍
．幸運數字：1
♏ 天蠍座｜內心強大的能力者～
．工作：穩到變職場潛水艇，關鍵時刻浮出來「一擊制敵」。你根本是公司的祕密武器！
．感情：你覺得還好，對方覺得你冷爆。麻煩照顧一下對方的需求，否則…他會跑走喔。
．財運：一邊觀望一邊布局，機會慢慢往你這邊靠。
．健康：壓力讓身體沉重，小心腰痠背痛。
．幸運色：血紅
．幸運數字：8
♐ 射手座｜走到哪都是全場焦點～
．工作：靈感連發、點子多到連老闆都嚇一跳。本週的你脫胎換骨即將迎來事業高峰。
．感情：想脫單？就這週。想告白？就這週。
．財運：正財穩、偏財旺，全場MVP非你莫屬。
．健康：體力好到別人以為你喝紅牛泡人蔘。
．幸運色：亮橘
．幸運數字：12
♑ 魔羯座｜就算你有三頭六臂，也救不了所有人～
．工作：別人忙著拖延症發作，你在收拾殘局，解bug、擦屁股。你不想做，又不得不做～本週真的辛苦你了
．感情：情感溫度偏低，但對方也沒敢抱怨你什麼。但問題不解決，是會越滾越大的喔。
．財運：普通的進帳，夠用就好。
．健康：頸椎、下背壓力集中，記得拉筋。記得不要當低頭族太久。
．幸運色：礦石灰
．幸運數字：0
♒ 水瓶座｜腦洞大開，機會多多
．工作：人力短缺你被cue爆，同事主管都少不了你，本週你就是職場上的KOL。
．感情：你的不耐煩會讓對方覺得你對他沒興趣，想要脫單的話，請把你的熱情拿出來。
．財運：要學會存錢！要學會存錢！要學會存錢！很重要所以說3次。
．健康：腦神經緊繃，連打字都覺得累。
．幸運色：電磁藍
．幸運數字：4
♓ 雙魚座｜柔軟的你，快被現實踩爛～
．工作：你累到想請長假，但又怕同事不爽，最後還是你在扛。扛到自己都快得五十肩了
．感情：太貼心反而被當作理所當然，真心委屈～哭哭。
．財運：會為了情緒性消費而吃土。冷靜一點可能還能吃泡麵喔～
．健康：壓力大到睡醒還在疲勞，小心皮膚方面的問題。
．幸運色：療癒粉
．幸運數字：3
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