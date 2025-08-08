12生肖下半年「財運王」來了！牛龍狗虎雞…關鍵時間點別再錯過

命理界「阿湯哥」點出2025下半年財運最強的5個生肖，並建議助運妙計。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆「潤6月」也就是地支中的未月即將過去，緊接而來的是申月（即農曆7月），命理界「阿湯哥」湯鎮瑋老師提點，今年適逢驛馬年，很多人可能感受到經濟大環境的一些變動和奔波，再加上現下正處於下半年五行交替的重要階段，面對節氣交接點帶來的無常變化，湯鎮瑋提醒12生肖的朋友們，下半年有5個生肖正在走財運，雖然適合「衝刺」，但想打造不漏財又招財的「財庫」，還是有些小地方要特別注意。

➤NO5. 生肖牛：月德星入座．女性長輩助攻！

請繼續往下閱讀...

生肖屬牛的朋友，下半年迎來「月德星」庇護，容易得到長輩、長官或是生活周遭年紀比較大的親朋好友，給予助力跟幫忙。例如有些人可能會得到來自父母的贈與， 也許是金錢方面，也許是一筆長輩留下來的財產，或是獲得長官賞賜、願意給你的機會。

謹記一句話「多聽老人言，才不會吃虧在眼前」，建議多聽取一些有經驗的長輩或長官的意見，集思廣益面對你想解決的問題，如此不僅有望突破困境，對財運、事業、健康各方面也將有所進展。

另外，由於月德星的助益與女性緣份較深，或者是跟歷代祖先有關係，建議屬牛的朋友不妨和女性長輩或長官維持好關係，或趁農曆7月時多迥向給歷代祖先，對運勢也會大大加分。

➤NO4. 生肖龍：八座星相助，喜迎八方來財！

生肖屬龍的朋友，下半年有一顆星的能量很強，名喚「八座星」，此星代表八方來財，意即如果專心去做好你想做的事情，便容易心想事成。它的助力不只在財運上，包括考試運、事業運都能獲得加持，但前題是絕對不能貪心，一次只設定一個目標，而且是專心做好你擅長的事。

切記，「專心」兩字是開啟財運大門的關鍵之錀！但所謂的專心並不是指你可以專心去搞一些有的沒的，千萬別去鎖定自己不拿手的領域，免得賠了夫人又折兵。

想要財運很旺，絕不能存惡心，更不能三心兩意，在你的本業裡守本分，別人看到你的專心與用心，機會就像具有磁力的磁鐵，會緊緊被你這塊磁石吸住，下半年自然會財運亨通、事事成功。

➤NO3.生肖狗：陌越星相助，人脈通錢脈！

屬狗的朋友，下半年迎來陌越星助攻！就像這顆星的名字一樣，貴人極可能是陌生的、來自遠方的，意即下半年若想在財運上有所增長，一定要廣結善緣。

尤其是做生意或做業務的屬龍朋友，切忌先入為主、分別心很重，對人對事不宜產生親疏遠近的想法，每個人都可能是你的貴人，把每個願意待在你身邊、接近你的人，當做是喜歡你的人，廣結善緣自可「人脈通錢脈」。

下半年若有裝修家裡、更換家具，或是打算置產或買賣房子的計劃，建議不妨順便調整一下風水，更新一下地氣，運氣會更加分。

➤NO.2生肖虎： 吉星拂照，放下執念迎契機！

下半年對生肖屬虎的朋友來說，有一種苦盡甘來的感覺，上半年的不順遂，只要想通了，願意放下糾結、願意放下執著，自可迎來轉機與曙光。

雖然受到「刑太歲」和「害太歲」的影響，屬虎朋友在運勢上容易顯得起伏不定，但在吉星「福德」、「福星」和「天德」的拂照下，仍有機會在財運上大展鴻圖！

切記，要想賺到錢，一定要先改變思維，願意先放下不愉快、不需要的東西，才有辦法再抓住新的機會。例如：接收一些新的資訊，改變技術或配備。此外，莫忘開源節流，節省不必的成本，自然可產生利潤，在財運方面苦盡甘來！

➤NO.1生肖雞：天喜星+福德星，福報連動發威！

生肖屬雞的朋友在2025下半年，迎來雙星加持，第一顆是「天喜星」，喻意天降喜事，可能母憑子貴，或結婚生子之後、配偶帶財…，遇上家有喜事時，財運也一併會被帶動起來。

另一顆星則是「福德星」，這顆星考驗個人的福報，種什麼因、得什麼果。對心存善心的屬雞朋友來說，下半年的小確幸或意外之財會變多，例如：在很難停車的地段，就被你找到車位；或者遇上賺錢機會比別人多一些，但關鍵還是在有沒有好好把握住機會。

除了在財運上收獲福報，健康方面也容易遇上「逢凶化吉」的契機，打個比方來說，本來只是覺得最近哪裡不太舒服，就醫之後反而能提早掌握病情，及早治療。愛情運方面也是人逢喜事、正桃花報到，建議想要脫單的朋友，不妨多留意一下身邊的人，或請親朋好友介紹一下，有機會找到真命天子或真命天女。

➤【阿湯哥小叮嚀】錢包＝財庫，「錢」別亂塞！

下半年財運榜「沒有上榜」的其他生肖朋友怎麼辦？先別難過，整頓好隨身帶的「皮夾」或「錢包」，也有助於增強財運！

「阿湯哥」湯鎮瑋老師強調，會不會漏財和皮夾或錢包的長短、大小無關，請善待你的錢包，別把收據發票或用過的衛生紙、牙籤、牙線一併放進去，它不是垃圾袋。

記得，放在錢包裡面放的錢最好是乾淨整潔的，平日應養成整理錢的習慣，順一下紙鈔邊角，清理一下不該出現的髒污，再疊好收進錢包裡。當你開始去注重你的錢財，才會愛惜你的財富，自然不容易和財運擦身而過。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

．專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相

．《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．湯鎮瑋老師YT：看這裡

．湯鎮瑋老師FB：看這裡

．湯鎮瑋老師IG：看這裡

．湯鎮瑋Lucky365 ：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法