遭閩南狼指「模仿納粹」煽動民意 八炯道歉了：只是自嘲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源昨晚突然上傳影片控訴，昔日戰友八炯走向極端，並操弄群眾情緒，甚至模仿納粹，使這場以「守護台灣」為名的公民運動偏離初衷。對此，八炯今（4日）回應了。

閩南狼（右）指八炯「模仿納粹」煽動民意。（資料照）

八炯指出，自從開始反共以來，時常被藍白、中共陣營貼上納粹標籤，面對這種攻擊，自己也不知道該如何闢謠和自證，加上年中時舉辦419集會，讓他壓力倍增、心情低落，所以才會跟朋友私下自嘲，「我就是納粹！反正我也撕不掉這個標籤」。

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八炯坦言，儘管這原本只是與好兄弟私下的玩笑，但是經過其他友人提醒，他在深刻反省後，發現此舉不妥，並向大眾致歉。

回顧整起事件，閩南狼昨天深夜無預警PO出影片表示，他察覺八炯言行出現變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，使他感到不安，深怕走向另一個極權，不過，他強調，「這不是私仇，這是信仰」，並非為了流量或是個人名氣，而是台灣不能被共產黨統治。

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