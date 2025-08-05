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李㼈妻子熊家婕致力公益 45歲外貌溫婉凍齡如少女

周子寒（左）貼出與熊家婕的合照。（圖翻攝自周子寒Facebook）周子寒（左）貼出與熊家婕的合照。（圖翻攝自周子寒Facebook）

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人李㼈的妻子熊家婕淡出演藝圈多年，近年鮮少露面，近日資深玉女歌手周子寒4日貼出兩人合照，熊家婕氣質優雅，凍齡外貌驚豔不少網友直呼：「根本沒變」。

藝人周子寒的臉書中貼出活動消息，照片中見到老朋友，周子寒表示「好久不見董氏義工夥伴～熊家婕，原來我們倆生日只差一天又十多年，參加完論壇7-9月壽星一起慶生」照片中熊家婕凍齡美貌引起討論，網友紛紛讚美熊家婕外貌數十年如一日，綁起馬尾造型清新，膚質光滑白皙，外型凍齡氣質也優雅，神情又溫婉，和周子站在一起是兩大女神並列，網友紛紛湧入留言讚美

周子寒（右）貼出與熊家婕的合照。（圖翻攝自周子寒Facebook）周子寒（右）貼出與熊家婕的合照。（圖翻攝自周子寒Facebook）

45歲的熊家婕曾在2009年底獲得網路票選「2009年最性感人妻」冠軍，並加入演藝圈黃金大嫂團，近年她致力於公益活動，退居幕後支持女兒李紫嫣的演藝事業，而女兒李紫嫣有最美星二代美名，目前也靠著自己的亮麗外型與才華闖蕩演藝圈，媽媽熊家婕雖然居於幕後，但風采不減當年，依舊相當亮麗。

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