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娛樂 最新消息

（專訪）約翰飆戲娜塔莉笑讚有趣 創紀錄進金字塔《尋秘不老泉》

約翰卡拉辛斯基（中）和娜塔莉波曼在《尋秘不老泉》飾演感情疏遠的兄妹。（Apple TV+提供）約翰卡拉辛斯基（中）和娜塔莉波曼在《尋秘不老泉》飾演感情疏遠的兄妹。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕由鬼才導演蓋瑞奇執導的Apple TV+冒險新片《尋秘不老泉》，找來自編自導自演《噤界》的約翰卡拉辛斯基與影后娜塔莉波曼首度搭檔，飾演一對多年疏遠的兄妹，攜手展開尋找傳說中「不老泉」的跨國尋寶。兩人片中展現絕佳默契，戲外則笑料不斷。約翰笑稱：「我每天都和娜塔莉笑成一團，她真的超有趣！」

電影風格宛如「現代版印第安納瓊斯」，融合古文明解謎、全球實地取景與充滿火花的兄妹互動，從維也納圖書館一路奔赴埃及金字塔，打造一段節奏明快又娛樂性十足的世界冒險之旅。約翰直言這是他夢寐以求的作品：「我從小就幻想能拍這種電影，這真的實現了我的童年夢想。」

約翰卡拉辛斯基（左）和娜塔莉波曼日前一同出席《尋秘不老泉》首映，開心分享拍攝趣事。（Apple TV+提供）約翰卡拉辛斯基（左）和娜塔莉波曼日前一同出席《尋秘不老泉》首映，開心分享拍攝趣事。（Apple TV+提供）

娜塔莉則表示，吸引她的不僅是導演蓋瑞奇獨特的敘事風格、與約翰的合作機會，更是這部片兼具冒險與闔家觀賞的魅力，「我一直在找這樣一部能和孩子們一起看的電影，而且內容還這麼刺激、有趣，真的太難得了！」

該片足跡橫跨曼谷、利物浦、維也納，更是第一部獲准在開羅金字塔內拍攝動作場面的好萊塢電影。娜塔莉感動回憶：「那真像在作夢，我們不只是站在金字塔前，還真的走進去拍戲！」

劇組甚至動用直升機降落在吉薩高原，並拍攝吉普車爆破場面。約翰笑說：「如果我們因此害其他劇組再也無法申請拍攝，那也值得了！」《尋秘不老泉》已於Apple TV+ 全球上線。

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