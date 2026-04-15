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娛樂 最新消息

農曆3月「小人出沒」！謝沅瑾點名3生肖強運「財貴雙旺」

農曆3月慎防小人！命理研究專家謝沅瑾分析表示，本月運勢呈現「機遇與挑戰並存」的格局。（資料照，記者王文麟攝）農曆3月慎防小人！命理研究專家謝沅瑾分析表示，本月運勢呈現「機遇與挑戰並存」的格局。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著農曆3月即將到來，命理研究專家謝沅瑾分析表示，本月運勢呈現「機遇與挑戰並存」的格局，多數生肖需提防小人暗箭與情緒勒索，尤其屬牛、屬狗應避免插手他人紛爭，建議這個月份宜保持低調保守、凡事多加觀察，方能化解意外衝擊，穩中求勝。

雖然3月小人出沒，但也有幾個生肖的防護罩特別厚，例如生肖屬鼠、猴的朋友，便迎來財運與貴人雙旺的契機，適合積極開展計畫力；而屬雞的女性，不僅異性緣極佳，事業財運表現皆十分亮眼，可謂三運亨通。

命理研究專家謝沅瑾分析農曆3月12生肖個別運勢。（翻攝自YT）命理研究專家謝沅瑾分析農曆3月12生肖個別運勢。（翻攝自YT）

➤鼠│財運浮現．保守為上

這個月份在財運、貴人各方面來說，雖然有一些浮現，但是你還是要小心一些暗藏中的小人際遇或影響。這個月可能會有較多合作或各方面的邀約，但建議不要急著馬上下決定，不妨多加觀望、細心分析。重點是要盡量保持低調，「保守」是最好的策律。

➤牛│情緒波動．避開糾紛

在這個月份容易有一些情緒上的起伏跟波動，所以在合作關係或職場夥伴的溝通互動上，都要特別小心。遇到問題要謹慎處理，另外還有一個重點：別人的事情要盡量避免插手，以免「公親變事主」，本來不關你的事，最後反而怪到你身上。健康方面則要多加留意，避免因疏忽產生狀況。

➤虎│預防意外．積極工作

要特別注意容易有一些意外情況，例如使用工具、外出運動或出入場所，都要多加觀察、謹慎小心。只要凡事多留心，就算遇到問題也能大事化小、小事化無。整體貴人運還算不錯，只要努力就容易獲得成果，建議在工作上可以更加積極一點。

➤兔│貴人運佳．慎防小人

貴人運勢相當不錯，在適當時機都會有無形中的助力。建議把握好時機好好努力，但同時也要特別謹慎，預防小人問題。感情方面，不要輕信他人的承諾或說法，要多加審視；金錢投資方面，涉及錢的問題都要多加分析、謹慎小心。

➤龍│欲速不達．沈穩應對

有些事情在推展方面可能不如預期，一定要注意不要急著證明自己。俗話說「欲速則不達」，越急著看成果越容易碰壁。另外，這個月可能會遇到小人，或與同事出現意見分歧。建議「多聽、多看、少說話」，自然能有比較圓滿的結果。

➤蛇│辨貴防小．留意突發

運勢看似平淡普通，但實際上要留意生命中隱藏的問題。例如有人突然對你很積極、熱絡，建議稍微「冷處理」，才能分辨對方到底是貴人還是小人。日常生活中要特別注意意外，如工作或家中的刀傷、燒燙傷，外出也要多加小心。

➤馬│謹慎人際．避免衝動

做任何事情都要特別謹慎，包括使用工具、外出運動、交通安全等。人際合作方面要稍微保留，不要太過衝動，以免被小人利用或輕信甜言蜜語。凡事不要急著下決定，保持精準的判斷，才能避免受到影響。

➤羊│男防搶功．女防情勒

在人際、感情或職場上都要多加觀察，不要輕易相信他人片面的訊息。男性朋友這個月「努力有成」，但要提防工作上有人搶功、誤解或抹黑。女性朋友則在感情上要特別謹慎，避免陷入「情緒勒索」或受到矇蔽。

➤猴│財貴亨通．積極擴展

貴人運與財運都處於很不錯的狀態，非常適合積極努力拓展計畫、談合作。容易遇到志同道合的夥伴。但要特別預防使用刀具產生的意外、燒燙傷或交通問題。凡事謹慎小心，就能避免造成影響。

➤雞│女迎吉運．男宜慎行

女性朋友在貴人幫助下，合作與事業財運都相當亮眼，異性緣也特別好，職場上常有無形助力。男性朋友則在人際關係與生活上要更加謹慎，說話要放緩步調、多加思考。

➤狗│換位思考．預防背鍋

在人際溝通上要特別注意，容易因立場不同產生衝突。建議換個邏輯思考，問題就能迎刃而解。工作上要預防被誤解或背後的流言蜚語，這可能會讓你感到心累。建議放緩步調、耐心處理，並適時排解壓力，避免情緒起伏過大。

➤豬│謹言慎行．協調衝突

這個月可能會覺得「付出了努力卻得不到認同」，要預防閒言閒語或被誤解的情形。如何做好溝通協調非常重要。此外，要避免因情緒問題產生過激反應，也要避免因為動物所產生的一些影響。只要謹言慎行，就能提前預防不必要的麻煩。

☆命理說法僅供參考☆

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