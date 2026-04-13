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娛樂 最新消息

TVBS裁掉資深主播 開台元老滄桑發聲

TVBS近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，傳出鎖定資深元老級主播謝向榮（右）、吳安琪，但謝向榮昨晚仍播報黃金時段晚間新聞，吳安琪則鬆口證實被裁員。（翻攝自謝向榮臉書、資料照）TVBS近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，傳出鎖定資深元老級主播謝向榮（右）、吳安琪，但謝向榮昨晚仍播報黃金時段晚間新聞，吳安琪則鬆口證實被裁員。（翻攝自謝向榮臉書、資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單鎖定資深元老級主播謝向榮、吳安琪、方念華，謝向榮接受本報獨家專訪否認被裁員，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈，曾是T台開台元老的電視名嘴、資深媒體人王尚智則滄桑發聲。

王尚智在臉書發文表示T台裁員去年底就在其他電視台盛傳，坦言畢竟台灣電視市場廣告萎縮唇亡齒寒，然後老闆們眼中能砍人省錢的AI，來都來了！

而針對T台傳出幾位資深主播被裁，王尚智分析當然是因為薪水高，認為快退休，裁了就省了。話鋒一轉，他以身為開台滄桑老前輩，奉勸主播們千萬不要傻傻請辭，「資遣25個月還是『淚中帶香』。」

《自由娛樂頻道》掌握獨家消息，這波被裁主播名單中，其實還包括超資深主播方念華，但意外「暫時」沒有方念華，傳她被列為「留校察看」；知情人士透露，難保下一波名單中沒有方念華，T台其他資深主播都剉著等。

至於仍堅稱沒被裁員的謝向榮，在吳安琪鬆口告別後，昨（12）晚仍一如往常播報假日黃金晚間6時至8時新聞，下了播報台後回訊息給記者，特別感謝外界關心，表示工作一切如常。

57歲吳安琪昨受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。據調查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。

相關新聞：（獨家）TVBS再爆新一波裁員 3資深主播被鎖定

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