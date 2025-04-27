《民主，練習中》群眾募資達標 吳晟伉儷現身特映會力挺

總統府資政吳晟伉儷（左起）、導演楊正欣、監製林正盛及主角「小花」傅銘偉出席觀賞《民主，練習中》。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣首部聚焦民主政治的紀錄片《民主，練習中》，歷時10年拍攝，日前完成兩個多月的群眾募資，獲得超過500位民眾支持，順利達標。電影昨在台中舉辦特映會，知名文學家、現任總統府資政吳晟與妻子莊芳華出席觀賞力挺。

該片描述3位太陽花世代年輕人從街頭走入地方選舉，在現實與理想間不斷碰撞，也試圖打破地方派系壟斷。導演楊正欣與監製林正盛、主角之一的「小花」傅銘偉昨也到場，吳晟看完後感動直言，主角阿賢的故事正是台灣地方政治的縮影，「不論在哪個角落，都能感受到同樣的困境。」

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導演楊正欣說：「政治不但不骯髒，很多時候還很可愛。」希望透過電影激發更多公民意識。電影將於6月27日在台上映，宣傳時遇到風起雲湧的「大罷免」第二階段連署，恰好呼應片中主角們面對地方家族與政治勢力的深水江湖，導演楊正欣期待本片能激盪更多討論，促使地方政治走向正常化。

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