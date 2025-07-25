韓「黃金綠葉」男演員酒駕惹事 一次拖累3作品

韓「黃金綠葉」男演員宋英奎酒駕惹事，影響到3部作品。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在夯劇《請回答1988》表現精湛的綠葉演員宋英奎，6月時酒駕遭警方逮捕，當時他的血液酒精濃度超過0.08％，達吊銷駕照標準。此事件今（25）日被公開，一次影響到今晚將播出的新戲《TRY：我們成為奇蹟》、話劇《莎翁情史》、戲劇《退貨兒童》，其中《退貨兒童》已經拍完了。

今晚就要播出的《TRY：我們成為奇蹟》稱宋英奎為客串演出，後續畫面會刪減。（翻攝自X）

《TRY：我們成為奇蹟》今晚就要播出，宋英奎在劇中飾演高中橄欖球部前教練「金旻重」，並在劇集初期故事中擔任重要角色。目前製作方正在討論是否刪減宋英奎戲分，電視台工作人員表示該劇已於今年3月完成事前拍攝，本週播出的部分已經準備好在全球OTT平台上線。

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宋英奎認了酒駕是錯誤毫無藉口。（翻攝自IG）

宋英奎身為「黃金綠葉」，手上有許多戲劇邀約，目前他已經退出話劇《莎翁情史》，原本宋英奎準備出演到9月14日，但今日緊急致歉：「對於相信我的粉絲很抱歉」。《退貨兒童》方面已經全部拍完，劇組無奈發聲，「在不影響到觀眾與戲劇發展的走向情況下，會盡力剪掉他的戲份」。

宋英奎本人也發聲表示抱歉：「一時的錯誤毀了所有」，他低著頭說：「身體狀況不佳服用了藥物，酒也沒有喝太多，但這都不是辯解的理由，完全都是我的錯」。

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