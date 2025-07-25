《請回答1988》最強綠葉酒駕被捕 新戲今晚就要播

《TRY：我們成為奇蹟》幾個小時後即將播出，飾演前教練的宋英奎爆出酒駕。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國最強綠葉演員宋英奎在《請回答1988》表現令人印象深刻，今年6月他因酒駕遭逮，今（25）晚他參與演出的新戲《TRY：我們成為奇蹟》幾個小時後即將播出，現在劇組陷入混亂，緊急開會討論。

宋英奎在《TRY：我們成為奇蹟》飾演橄欖隊前教練，戲分吃重。（翻攝自X）

宋英奎6月19日晚間11時在首爾龍仁市酒駕約5公里的距離遇上警方，經檢測後他的血液酒精濃度超過0.08％，達到吊銷駕照標準，6月稍晚他以不拘留方式移送地點。當時宋英奎曾叫了代駕，但他和朋友交談時，司機離開，宋英奎覺得離家沒多遠，就自己開車，怎料被抓包。

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宋英奎雖然上個月被抓到酒駕，但這個消息卻在今日爆發，最慘的是，他的新戲《TRY：我們成為奇蹟》即將在幾個小時後開播，這齣戲描述高中橄欖球故事，宋英奎飾演的前教練角色「金旻重」在劇集初期擔任重要角色，劇組正在煩惱是否要刪除宋英奎戲分，正在開會中。

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