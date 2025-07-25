晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《請回答1988》最強綠葉酒駕被捕 新戲今晚就要播

《TRY：我們成為奇蹟》幾個小時後即將播出，飾演前教練的宋英奎爆出酒駕。（翻攝自X）《TRY：我們成為奇蹟》幾個小時後即將播出，飾演前教練的宋英奎爆出酒駕。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國最強綠葉演員宋英奎在《請回答1988》表現令人印象深刻，今年6月他因酒駕遭逮，今（25）晚他參與演出的新戲《TRY：我們成為奇蹟》幾個小時後即將播出，現在劇組陷入混亂，緊急開會討論。

宋英奎在《TRY：我們成為奇蹟》飾演橄欖隊前教練，戲分吃重。（翻攝自X）宋英奎在《TRY：我們成為奇蹟》飾演橄欖隊前教練，戲分吃重。（翻攝自X）

宋英奎6月19日晚間11時在首爾龍仁市酒駕約5公里的距離遇上警方，經檢測後他的血液酒精濃度超過0.08％，達到吊銷駕照標準，6月稍晚他以不拘留方式移送地點。當時宋英奎曾叫了代駕，但他和朋友交談時，司機離開，宋英奎覺得離家沒多遠，就自己開車，怎料被抓包。

宋英奎雖然上個月被抓到酒駕，但這個消息卻在今日爆發，最慘的是，他的新戲《TRY：我們成為奇蹟》即將在幾個小時後開播，這齣戲描述高中橄欖球故事，宋英奎飾演的前教練角色「金旻重」在劇集初期擔任重要角色，劇組正在煩惱是否要刪除宋英奎戲分，正在開會中。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中