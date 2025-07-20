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娛樂 最新消息

更新／神作《辛普森家庭》預言演唱會偷吃是AI？

首次上稿：19:28

更新時間：19:58
酷玩樂團攝影鏡頭意外拍下新創公司前執行長拜倫偷情畫面（左），此景早在2017年的《辛普森家庭》出現。（翻攝自X）酷玩樂團攝影鏡頭意外拍下新創公司前執行長拜倫偷情畫面（左），此景早在2017年的《辛普森家庭》出現。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「Coldplay」酷玩樂團近日在波士頓開唱，攝影鏡頭意外拍下新創公司執行長拜倫（Andy Byron）偷情畫面。這件事果然也曾經出現在經典動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）2017年播出的片段中，「偷情梗」從演唱會延燒到各個不同領域。

《辛普森家庭》2017年播出集數，神預言Coldplay Kiss Cam拍到的偷情畫面。（翻攝自X）《辛普森家庭》2017年播出集數，神預言Coldplay Kiss Cam拍到的偷情畫面。（翻攝自X）

經常被網友稱為「神預言動畫」的《辛普森家庭》（The Simpsons）於2017年就曾播出一對角色擁抱姿勢與Coldplay演唱會上「Kiss Cam偷情」情境驚人相似的畫面，網友嗨喊：「辛普森又預言未來了」，並在網路瘋傳。除了《辛普森家庭》的神預言之外，這起風波也被MLB費城人隊吉祥物「費納寶」拿來消遣，只見費納寶在場邊神還雲偷情現場，成為場邊最爆笑亮點。

酷玩樂團攝影鏡頭意外拍下新創公司前執行長拜倫偷情畫面意外被MLB費城人隊吉祥物費納寶拿來當笑點。（翻攝自X）酷玩樂團攝影鏡頭意外拍下新創公司前執行長拜倫偷情畫面意外被MLB費城人隊吉祥物費納寶拿來當笑點。（翻攝自X）

由於事件愈演愈烈，外媒《經濟時報》報導該圖片實為AI生成，並非出自《辛普森家庭》任何實際播出的劇集。動畫製作人阿爾·讓（Al Jean）也澄清表示：「我們的內容是諷刺，不是預言，任何雷同純屬巧合。」AI影像分析平台「Wasitai」也進一步驗證這張圖為人工智慧所產出，證實謠言不實。

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