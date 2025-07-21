「抓姦」風波後再開唱 Coldplay主唱提醒「要用攝影機拍你們嘍」

「Coldplay」本月19日在威斯康辛州開唱時，主唱克里斯馬汀貼心提醒「Kiss Cam」時機。圖為「Coldplay」6月6日在拉斯維加斯演出。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國開唱時，攝影機拍下新創公司執行長拜倫（Andy Byron）偷情畫面，意外成為「抓姦現場」。Coldplay19日在威斯康辛州開唱時，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）貼心提醒歌迷「我們要用攝影機照你們嘍」，現場歌迷隨即意會，笑翻全場。

Coldplay演唱會意外成抓姦現場。（翻攝自TikTok）

綜合外媒報導，Coldplay美國巡迴演唱會19日來到威斯康辛州麥迪遜市的坎普藍道爾體育館（Camp Randall Stadium），演唱會在進行到和「偷情風波」一樣的片段時，克里斯馬汀說：「我們想和現場的一些朋友打個招呼。」現場歌迷隨即爆笑，克里斯馬汀接著說：「我們會用攝影機，把你們的畫面放上大螢幕。所以如果你還沒化妝的話，現在請趕快補妝吧。」克里斯馬汀雖然沒有直接提到「偷情風波」事件主角，現場歌迷依然心領神會，發出陣陣歡呼。

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Coldplay在本月16日在美國麻州狐堡（Foxborough）開唱時，「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到拜倫與人資主管卡博特（Kristin Cabot）親密環抱的瞬間，但兩人發現自己登上大螢幕之後，卡博特轉身用手遮臉，拜倫則是直接蹲下躲鏡頭。克里斯馬汀當時在台上還開玩笑說：「他們要麼是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

兩人被拍到的瞬間反應也成為網路迷因在全球瘋傳，不過拜倫與卡博特各有家庭，事後拜倫已向公司提出辭呈。

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