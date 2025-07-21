晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「抓姦」風波後再開唱 Coldplay主唱提醒「要用攝影機拍你們嘍」

「Coldplay」本月19日在威斯康辛州開唱時，主唱克里斯馬汀貼心提醒「Kiss Cam」時機。圖為「Coldplay」6月6日在拉斯維加斯演出。（法新社）「Coldplay」本月19日在威斯康辛州開唱時，主唱克里斯馬汀貼心提醒「Kiss Cam」時機。圖為「Coldplay」6月6日在拉斯維加斯演出。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國開唱時，攝影機拍下新創公司執行長拜倫（Andy Byron）偷情畫面，意外成為「抓姦現場」。Coldplay19日在威斯康辛州開唱時，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）貼心提醒歌迷「我們要用攝影機照你們嘍」，現場歌迷隨即意會，笑翻全場。

Coldplay演唱會意外成抓姦現場。（翻攝自TikTok）Coldplay演唱會意外成抓姦現場。（翻攝自TikTok）

綜合外媒報導，Coldplay美國巡迴演唱會19日來到威斯康辛州麥迪遜市的坎普藍道爾體育館（Camp Randall Stadium），演唱會在進行到和「偷情風波」一樣的片段時，克里斯馬汀說：「我們想和現場的一些朋友打個招呼。」現場歌迷隨即爆笑，克里斯馬汀接著說：「我們會用攝影機，把你們的畫面放上大螢幕。所以如果你還沒化妝的話，現在請趕快補妝吧。」克里斯馬汀雖然沒有直接提到「偷情風波」事件主角，現場歌迷依然心領神會，發出陣陣歡呼。

Coldplay在本月16日在美國麻州狐堡（Foxborough）開唱時，「親吻鏡頭」（Kiss Cam）捕捉到拜倫與人資主管卡博特（Kristin Cabot）親密環抱的瞬間，但兩人發現自己登上大螢幕之後，卡博特轉身用手遮臉，拜倫則是直接蹲下躲鏡頭。克里斯馬汀當時在台上還開玩笑說：「他們要麼是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

兩人被拍到的瞬間反應也成為網路迷因在全球瘋傳，不過拜倫與卡博特各有家庭，事後拜倫已向公司提出辭呈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中