2025第二波水逆「呷恐怖」？獅子巨蟹金牛…要注意

很多人常把諸事不順、出包等情況，歸咎為「水逆」，甚至用這兩字來形容各種倒楣情況。（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025第二波水逆已正式展開（7/18～8/11），每次水逆一來，大家就會不自覺陷入「我這週很衰啦！水逆啦！」的迷思，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，其實每次水逆的影響層面都不太一樣，像這波水逆是落在獅子座，影響重點是自我表達、形象、表演、創意、領導、權利…等和個人專業形象表現相關，波及星座絕對不止於「獅子」而已！

安德魯進一步解釋，很多人常把諸事不順、出包等情況，歸咎為「水逆」，甚至用這兩字來形容各種倒楣情況，但就占星學而言，事實上「水星逆行」並不是真的表示水星逆轉運行方向了，只是因為地球和水星的相對運動讓「它」看起來好像暫時出反向移動的現象，並不是什麼天災異象；此外，因為水星掌管溝通、思考、交通、3C科技等領域，所以一遇上溝通誤會、交通延誤、電子產品故障…大家也就很習慣地會冠上「水逆」此一形容詞了。

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➤水星逆行獅子．影響4層面

1．溝通卡卡：講話容易被誤會，愛裝熟的人會翻車！說話不經大腦的人直接撞牆，這段期間就是容易嘴巴講太快，講錯話、講太滿、打腫臉充胖子全都來。

2．科技問題：電腦當機、手機資料遺失…不要不信邪！重要資料一定要備份！雲端同步現在就去做！

3．過去回鍋：不論是舊人、舊合作案還是舊毛病，這段水逆期間波都可能會來敲你的門。

4．形象危機：不管你平常多低調，當心一旦發言不慎，網友、同事或家人都可能看你不順眼，萬人迷秒變顧人怨。

➤解封水逆「轉運加分」3星座

♊雙子座：洗白形象、搶救爛人設

你是水星的親生兒子／女兒！逆行時，雙子情緒反而冷靜起來了，思路清楚、講話有觀點，還有機會靠一波「回頭自我檢討」洗白過去做過的蠢事或者荒唐的人設。

♈牡羊座：職場開紅 效率NO.1

別人都卡住時，你異常清醒～效率超高！直接以速度殺出一條血路來。特別是工作場景，你會發現以前搞不定的事，現在竟然能順利推進。這週你「當第一名」沒人反對。但…..過勞情形也會是第一名。

♎ 天秤座：正面接球 形象UP UP

你終於肯面對某些過去一直模糊處理的關係問題，這波水逆反而讓你「說清楚、講明白」，不想演了～懶得裝了～少了假面的職業笑容，多了真實互動，這樣的你反而魅力直接加100分。

➤水逆期「提高警覺」3個星座

♌獅子座：表現過頭～站主場領便當

水星就在你家直接翻桌，你直接站主場領便當。說錯話、做太過頭…「表現過頭」通通會被放大檢視，這週請你當個謙虛的獅子，不要獅吼，不要大聲，溫柔點才能讓你少點麻煩事

♋巨蟹座：雙重combo～人際財務混亂

財務混亂，情緒翻湧，雙重combo（combination的縮寫，中文指「連招」、「連擊」、「連打」），一下擔心錢、一下懷疑人，整個腦袋超忙超混亂！這週別做任何重決定，先睡飽、先吃好、其它的先放一邊。

♉金牛座：誤解連連～愈熟愈要講明白

合作出狀況、人際關係變複雜…尤其跟你最熟、最信任的人，反而雙方最容易鬧誤會。你那種「不講，等你自己發現」的溝通方式，會讓對方直接走人。

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