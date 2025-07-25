GD愛貓出道了！全球巡迴台北站8月見

GD不但親手為愛貓Zoa製作服裝，並為牠打造專屬的「貓咪更衣室」。 （翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人萌寵陪著主人接代言、拍照稀鬆平常，韓流天王「GD」G-Dragon權志龍愛貓Zoa人氣紅遍全球，現在決定自己獨立出道掙錢，舉辦全球巡迴快閃！

Zoa是一隻阿比西尼亞貓，牠的表情常逗樂GD！（翻攝自IG）

GD本月才剛結束在台北的演唱會和沉浸式數位藝術展，下月他的愛貓Zoa又將化身IP角色，於8/18～8/31登陸台北中山Aipxa Land，相信不少熟悉Zoa的GD粉絲們，早已準備前往朝聖了。

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在《ZO&FRIENDS》宇宙中，Zoa時尚品味不亞於GD。（翻攝自IG）

拜GD時尚品味之賜，愛貓Zoa的超萌穿搭也常成為熱搜話題，GD不但親手為牠製作服裝，並為牠打造專屬的「貓咪更衣室」，而GD更不只一次透露Zoa是他的創作靈感來源之一。

看到了嗎？GD頭上的帽子，就是他以Zoa為形象設計的造型。（翻攝自微博）

面對這麼紅的寵物明星，IPX（前身為LINE FRIENDS）怎能放過這波商機！Zoa與IPX推出的聯名企劃《ZO&FRIENDS》，是繼BT21（BTS與LINE FRIENDS合作創作的卡通角色系列）之後，另一個極具品牌力的IP明星。從合作之初，GD便全程參與該企劃，IPX將插畫化的Zoa，結合GD招牌標誌「小雛菊」，創造出一個擁有獨立故事線的療癒系宇宙。

徜洋在小雛菊海的Zoa，儼然是GD分身。（翻攝自IG）

從首爾啟程的全球巡迴快閃活動，除了以GD愛貓為靈感的人氣角色Zoa之外，還有雛菊精靈A&NE、以及由ZOA腳印誕生的泡泡精靈AKI & ZAKI，預計都會一起來到台北，每位角色都有專屬周邊，從玩偶、文具、到潮流單品一應俱全。讓人不得不稱讚「真的是只有K-POP王者GD才能做到」！

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