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「印度男神」愛台 IG曬照喊環島

金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特映會，托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾。（記者胡舜翔攝）金馬奇幻影展《莫萊塢之神燈怪盜》特映會，托維諾湯瑪斯（左）、導演吉辛拉爾。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕印度億萬票房大片《莫萊塢之神燈怪盜》昨在金馬奇幻影展放映，在IG擁有破800萬追蹤的男神托維諾湯瑪斯、導演吉辛拉爾一同來台，這是托維諾湯瑪斯首次來台灣，想買鳳梨酥當伴手禮，希望有一天能帶家人來台灣玩，也喊話有機會的話想來環島。

托維諾出席「金馬奇幻影展」打片 遠眺101、訪宜蘭體驗在地文化美食

托維諾湯瑪斯到宜蘭與水豚互動，玩得不亦樂乎。（翻攝自IG）托維諾湯瑪斯到宜蘭與水豚互動，玩得不亦樂乎。（翻攝自IG）

托維諾湯瑪斯早在14日就抵台，這幾天除了爬台北象山眺望101大樓之外，也到宜蘭知名農場與水豚、草泥馬等動物互動，還前往噶瑪蘭威士忌工廠學習酒相關知識，赴宜蘭知名海鮮餐廳享用美食。托維諾表示，他到各個國家都會做功課，希望能探索這個國家的文化、食物及風景，「不想走和觀光客一樣的景點，想要體驗在地人的生活。」

托維諾湯瑪斯爬山眺望台北101，並留下照片紀念。（翻攝自IG）托維諾湯瑪斯爬山眺望台北101，並留下照片紀念。（翻攝自IG）

《莫萊塢之神燈怪盜》籌備8年才終於上映，托維諾湯瑪斯在片中一人分飾三角，訪談時笑稱片酬並沒有拿三份。這是導演吉辛拉爾的第一部電影作品，打造莫萊塢電影的奇幻世界，成本高達台幣1.1億，票房翻了5倍，更走遍各大國際影展。

托維諾湯瑪斯（左）在《莫萊塢之神燈怪盜》一人分飾三角，導演稱他是唯一人選。（金馬執委會提供）托維諾湯瑪斯（左）在《莫萊塢之神燈怪盜》一人分飾三角，導演稱他是唯一人選。（金馬執委會提供）

此次應金馬奇幻影展邀約來台，導演吉辛拉爾表示很興奮，他知道金馬在台灣、華語圈指標性意義重大，對於這部商業片能入選金馬奇幻影展，深感榮幸且覺得美夢成真。托維諾湯瑪斯則分享，電影在金馬奇幻影展放映後，吸引不少台灣影迷特地到IG與他互動，讓他驚訝又感動，「不同文化的人，不一定了解我們，但竟然也能喜歡我們的電影！」讓他收穫滿滿。

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