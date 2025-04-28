（獨家）SJ D&E又接8位數台灣代言！東海銀赫下半年來台會粉

東海、銀赫接台灣廣告代言。（翻攝自IG、讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior深耕台灣市場多年，擁有超高人氣，昨天（27日）銀赫還驚喜現身東海的個唱，讓全場粉絲瘋狂。本報掌握消息，東海、銀赫在結束週末的演出之後，今天仍留在台灣，現身中影文化城拍攝廣告，原來是繼超商之後，東海、銀赫又獲得台灣廠商青睞。

東海、銀赫才結束在KKBOX的表演，本週又在台灣拍攝廣告。（翻攝自X、讀者提供）

本報今天中午12點直擊東海、銀赫從士林中影文化城後門下車，進入棚內拍攝，兩人化身黑白雙帥，東海黑色西裝、白色則是銀赫，一整天都待在攝影棚拍攝。

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身穿白西裝的銀赫於中影文化城的攝影棚進行拍攝。（讀者提供）

據了解，東海、銀赫獲得韓系消費品牌的青睞，取得台灣限定的獨家代言，此次合作邀約為千萬級別，高達8位數的合約入袋，且下半年在台灣將有與粉絲見面的相關活動，相關消息在6月公布。

Super Junior-D&E是SJ最受歡迎的小分隊之一，去年11月他們在林口體育館開唱兩天，共吸引1.2萬人共襄盛舉。相隔不到半年，東海來台舉行個唱，兩天共計6400張門票完售。除了演唱會之外，去年10月他們與統一超商聯名推出韓式美食，包括飯捲、冰品等等，特別是還送小卡，掀起粉絲瘋搶。

銀赫（左）、東海上週在桃園會展中心與粉絲相見歡，現場坐滿滿。（翻攝自X）

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