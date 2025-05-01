Makiyo醉毆司機爆「沒昏迷還出國玩」 家屬喊告：只有湘瑩關心

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Makiyo近日登上Podcast節目《薔薔栗膠》，重提當年鬧得沸沸揚揚的「醉毆計程車司機」事件，直指當年對方根本沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊和募款。對此，家屬司機林男遺孀揚言提告並透露，在場的Makiyo、丫子、湘瑩（現改名王嫚萱），事發至今僅湘瑩曾真心關心。

Makiyo重提當年毆打司機事件。（資料照）

Makiyo在節目上憶起毆打運匠的事件，爆料當時計程車司機其實沒有昏迷，甚至還在跟她求償的同時出國旅遊、募款，因此質疑對方，「昏迷的人可以做筆錄嗎？」並提到，自己曾向法官申請調閱監視器畫面，但檢察官回應她，「剛好都沒電」。

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針對Makiyo的指控，林男遺孀回應，丈夫沒有護照，也沒有台胞證，終其一生沒有踏出台灣過，這些都能去外交部查，且這起事件已過去10幾年，丈夫也已經過世7年，當時丈夫有沒有昏迷，北醫也都有醫療紀錄，不理解Makiyo為何要消費此事，透露至今唯一持續問候他們家庭的人，是昔日通告藝人湘瑩。

湘瑩改名王嫚萱。（資料照）

林男遺孀說，當時案發丈夫身體越來越差，最後是抑鬱而終，針對Makiyo的言論，她將委請律師提告Makiyo侮辱死者跟加重毀謗等罪。

對此，Makiyo回應，「確實沒有昏迷的，我們也有病例。」至於家屬駁斥林男沒有護照跟台胞證，根本沒有出過國，Makiyo則說，「出國去玩的是我們要和解的前2天，去他們家找他的時候，他們說出國去玩明天才回來。」對於家屬喊話提告，Makiyo淡定表示，不會害怕也不會覺得委屈，「就把事情搞清楚更好，謝謝他們讓我有這個機會再來搞清楚真實。」

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