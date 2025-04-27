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娛樂 最新消息

準備搶票！五月天首登大巨蛋開賣日公布 門票藏數字密碼

五月天大巨蛋演唱會正式公布門票開賣資訊。（相信音樂提供）五月天大巨蛋演唱會正式公布門票開賣資訊。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天一再挑戰重要場館，除了3月29日在美國拉斯維加斯Allegiant Stadium歡慶成軍日開唱，另外5月9日也要登上香港新啟用的啟德體育園開唱，另外台灣歌迷期待的大巨蛋演出售票資訊，今（27日）也終於公布了。

MAYDAY 5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站．大巨蛋首唱版，6月27日起到7月12日期間，將在大巨蛋舉辦8場，今門票資訊公布，票價也藏數字密碼，其中「瘋狂世界搖滾區」最高票價5525元，正是這次五月天「5525」巡演的主題，看台區的最低票價則是1525元。

五月天將在大巨蛋舉辦8場演唱會。（翻攝自臉書）五月天將在大巨蛋舉辦8場演唱會。（翻攝自臉書）

這次五月天大巨蛋演唱會將分雙主題進行，包括「5525回到最初順時光之旅」，以及「5525+1倒轉時間逆時光之行」，歌迷也熱烈討論兩個主題的歌單排序會有什麼樣的變化。

五月天大巨蛋演唱會門票，5月3日上午9點半先開賣親子套票，10點開賣玉山卡友專區，11點則全面開賣，購票可洽拓元售票系統。

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