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Mandy前夫曝光 英挺帥氣不輸汪小菲網同情：可憐

Mandy（左）前夫仍保留兩人婚紗照。（翻攝自IG）Mandy（左）前夫仍保留兩人婚紗照。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲即將與嫩妻「Mandy」馬筱梅在本月補辦婚禮，Mandy前夫Robert近日連環炮轟指控她婚內出軌，同時與多名男子交往，還公布兩人官司結果，另外網友也發現Robert網路上的帳號還沒有刪除與Mandy的婚紗照，猜測Robert心中應該還有馬筱梅的位置，覺得真是太可憐。

Robert今（1）日又在微博發聲，內容是一張身分證，證明Mandy和和他確實是法律認可已的夫妻，憤怒否認自己造謠，更委屈：「我、我朋友、我家人為什麼要被欺負，被恐嚇？我的體面已經接近零界點，紳士風範也到底了」。

Mandy（左）前夫仍保留兩人婚紗照。（翻攝自IG）Mandy（左）前夫仍保留兩人婚紗照。（翻攝自IG）

為了表示自己所言為實，Robert進一步還原當時狀況，指當年爆料Mandy的文章是朋友在Dcard、小紅書認為Robert太委屈，才「代友發聲」，沒想到卻被Mandy一狀告上法庭，且Mandy堅持不願和解，Robert只好親自整理所有不雅片段、文字與交往時間軸提供給法院作為證明，這個過程彷若再次用刀割破自己的傷口，令他非常痛苦。

Robert（左）事業有成又帥氣，有網友認為比汪小菲還帥，圖右為Mandy。（翻攝自IG）Robert（左）事業有成又帥氣，有網友認為比汪小菲還帥，圖右為Mandy。（翻攝自IG）

Robert認為法院判決內容寫得非常清楚「婚姻不忠、影響社會風氣、公眾人物不良示範成立」，至於外界質疑造假，Robert非常憤怒回擊：「留言我都結塗了，我還怕你刪？」網友整理出時間縣，認為Mandy在與Robert婚姻關係仍存在期間，同時與房仲男友、婚紗攝影師男友都仍保持關係，甚至懷疑汪小菲也是魚池當中的一條魚。

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