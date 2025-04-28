（影）蔡阿嘎終於發聲！悲痛拍片向家人道歉：覺得很虧欠

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的阿嬤「嘎嬤」日前過世，而他的大堂妹一開始疑似不滿他沒有第一時間回家奔喪，便在社群發文暗酸，引起熱議。今（28）日凌晨，小堂妹「嘎妹」Iris、堂弟陸續發聲澄清，蔡阿嘎也在今日傍晚發出最新澄清影片走「往後將會和家人牽手，繼續走我們家的路」。

蔡阿嘎發佈澄清影片。（翻攝自YT）

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影片一開始，蔡阿嘎向鏡頭深深地鞠躬，並表明自己前幾天因為還困在阿嬤剛離世的悲痛當中，並無關注網路消息，於是今天立馬拍攝澄清影片。針對近期有網友誤將Podcst節目中的「嘉義阿賢」與蔡阿嘎做連結，他特別澄清「我不是阿賢」。因為近期事件，讓蔡阿嘎的家人遭受到許多不公平的責難，希望藉由這支影片，還給他們清白與公道，請求大眾停止對家人的惡意攻擊。

蔡阿嘎與家人正陪著嘎嬤走完最後一哩路。（翻攝自YT）

蔡阿嘎感性：「十幾年來，也非常謝謝家人們，為我守護這份得來不易的工作」，而他也坦言，因為自己從事了YouTuber，一直以來造成家人許多麻煩，但還是默默承受、包容，對他們只有感恩、感謝及虧欠。蔡阿嘎最後鄭重向家人及社會大眾致歉，他強調：「我們家人們，現在正一起要陪著阿嬤走完最後一哩路，往後，我們也會牽著手，繼續走我們家接下來的路」。

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蔡阿嘎與家人攜手繼續向前走。（翻攝自YT）

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