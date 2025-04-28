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娛樂 最新消息

詹怡宜卸任TVBS副總經理！結束32年新聞生涯 轉戰台大培育新血

詹怡宜卸任TVBS副總經理。（資料照，TVBS提供）詹怡宜卸任TVBS副總經理。（資料照，TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕TVBS開台元老、新聞副總經理詹怡宜今（28日）無預警宣布退休，結束在老東家32年的新聞生涯。稍早TVBS也證實此事，「對詹副總32年來的付出與成就滿懷感謝，也深深不捨。」並祝福她在人生新旅程中持續發光發熱。

詹怡宜於1994年以兼職主播身分加入TVBS，初登主播台播報《無線夜報》，一路走來參與無數重大新聞事件，成為台灣新聞界的重要人物，也曾以《一步一腳印 發現新台灣》節目榮獲2005年金鐘獎「最佳文教節目主持人獎」，新聞專業備受肯定。

未來詹怡宜將轉戰學界，在母校台灣大學擔任教授，延續她對新聞專業的熱情。事實上，她自2022年起便於台大新聞研究所擔任實務教師，教授影像報導課程，之後也將繼續培養新聞新血。

TVBS也同步宣布後續人事安排，由與詹怡宜並肩作戰逾30年的資深新聞人王結玲總監接任，全面督導新聞部業務。王結玲長年深耕新聞第一線，歷經無數國內外重大新聞洗禮，展現卓越領導力與新聞敏銳度，TVBS對其專業能力充滿信心。

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