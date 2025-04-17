白冰冰安慰S媽 同感喪女痛難平

白冰冰28年前痛失女兒，至今仍糾心。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰近期積極經營YouTube頻道，最新一集她帶著大家走在風光明媚的峨眉湖畔，吸引不少粉絲圍觀拍照，而母親節將至，白冰冰透露前天曾與S媽聊天，她和S媽同樣經歷過喪女之痛，也問及具俊曄近況，S媽則說具俊曄每天都會到金寶山看大S、讓她很感動。

白冰冰透露，S媽提到具俊曄和小S都還無法走出傷痛，「她（S媽）問我要如何才能走出來？我說這需要時間，我自己都哭20年了，如果妳不能自已的時候，隨時可以找我。」白冰冰也說她比較擔心S媽，因為年輕人慢慢會從工作中找到慰藉，老人家沒事做會一直想，她自己花了20年時間靠著朋友的陪伴才慢慢放下，她希望可以幫S媽走出來。

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28年前白冰冰痛失女兒白曉燕，想到女兒，白冰冰至今仍會心痛，日前白冰冰才參加完賴慧如的婚禮，她坦言私下考慮很久，因為結婚的人年齡都跟女兒相仿，看到還是會難過的，「以前我都盡量不參加，但因為她的老公是我的國標舞老師，還是得去熱鬧一下。」

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