詹姆士列5點聲明反擊！曬證據駁「空手套白狼」揭拆夥細節

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚「詹姆士」鄭堅克日前在社群上宣布退出「詹醬」公司經營，昨遭前經紀人丘秀珠指控借錢未還、私接工作等等，涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元。對此，詹姆士駁斥是惡意抹傷，丘秀珠則反諷他表裡不一，雙方各執一詞，昨（1）晚間詹姆士發出長文，列出五點聲明與時間軸針對傳聞作出澄清。

詹姆士發長文反擊。（資料照，記者陳奕全攝）

詹姆士澄清所謂向丘秀珠「借300萬元」，並非是借款是雙方合作投資，自己原先投入約200萬研發成本，丘補入300萬（含代墊100萬股款），股份分配為他60%、丘40%。

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詹姆士也提到，自己在2024年11月時，由於公司虧損金額已高達1200萬，他提出了認賠並結束公司的想法，不過因為丘秀珠那方不肯，「王先生還因此打電話大罵要求我給丘女士再『用』兩年。」這之後改為討論讓丘秀珠繼續經營保留兩個品項，並能無償使用詹姆士的肖像與姓名，不過在年底會議結束後，丘秀珠打電話來說她反悔，決定要繼續做所有產品，並要求詹姆士的照片都讓她繼續用，想保留所有產品，「我表示這樣的方式我是不可能接受的，如果大家沒共識就不要勉強了，於是後續就委由律師處理。」

詹姆士發出聲明。（翻攝自臉書）

而今年1月在雙方律師溝通下，對方律師表示希望可以提供公司過渡時期來下架商品，詹姆士接受提議，於是在三個月的回收期到期後，也就是今年的3月，才對外公布聲明函，「以上，所有細節清清楚楚有雙方律師函往來及對話往來紀錄，何來指控我『突然』切割，對方完全不知情的情形。」

詹姆士也表示，「清者自清，是非對錯，終將由法庭公正認定」，除了重申已無參與任何詹醬產品銷售及經營，也呼籲有心人士勿再訛傳訛，切勿進行刻意的抹黑與不實指控。「倘再有任何不法行為致損及這是寶媒體有限公司或鄭堅克先生權益之情事，這是寶媒體有限公司及鄭堅克先生將依法究辦，絕不寬貸。」

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