廖峻三度中風陷家庭糾紛 3子女提告反擊楊小姐：洩密存摺、不動產

72歲廖峻4月中三度中風。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻4月中三度中風，病垮後連環爆一系列家庭糾紛，除了去年和結褵50年的老婆已離婚外，也傳出他2018年第一次中風住院3個月時，沒有家人出面支付醫藥費，二女一子沒人想照顧，互踢皮球，顯得晚景淒涼。如今他再度中風，照護他7年的伴侶「楊小姐」送他到醫院，反遭廖峻兒子廖錦德提告偷竊。

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對此，廖錦德今和2個姊姊廖怡真、廖雪菱請律師發出聲明，指出「楊小姐」宣稱長期擔任廖峻「主要照顧者、免費助理」，恐致社會大眾誤認廖峻曾於婚姻關係存續期間與該「楊小姐」有密切往來之疑慮，他們請「楊小姐」嚴守道德分際，並提到楊小姐違法洩漏、公開廖峻金融機構存摺、不動產權狀等重要個人資訊，加上先前廖峻住院急救畫面曝光，3人將追究相關刑事責任。

至於外界說他們不孝，3人指出廖峻在新竹居住期間，三名子女不僅時常加以探望，並早已申請外籍看護照護父親生活起居，家庭氣氛融洽和樂，聲明中指出近日廖峻中風入住加護病房，迄今仍意識不清，「3名子女戮力醫治父親之際，父親新竹家中竟有不明人士進入並搬出物品，此舉恐已違法侵害父親權益，三名子女已提供具體證據通報警方偵辦相關犯罪行為。」

對於這篇聲明，廖峻經紀人小蔣今回覆本報，無奈認為「請律師發聲明是家屬的權益，我也無法阻擋」，但他說楊小姐已經把存摺、不動產權狀全交由委託律師處理，廖錦德可直接尋求法律程序去拿取；至於聲明提到「三名子女時常加以探望」，小蔣說：「事實擺在眼前，各說各話，至少我和峻爸合作的這8個月，我沒有看過家屬出現過。」

小蔣還提到廖峻外籍看護的費用都是廖峻靠自己老本支出，怒批：「若要說孝順，直接拿出每個月匯款的爸爸的錢來證明！」但小蔣也憂心廖峻若得知家務事鬧得滿城風雨，愛面子的他肯定心裡難受。

小蔣還說廖峻生病還要拍戲、拍Youtube，是因為醫藥費、復健費用龐大，擔憂自己吃老本，遲早會坐吃山空，因此總跟他說「我要賺錢」。

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