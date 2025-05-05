邱軍酒駕撞死運將羈押逾117天20萬交保 限制住居及出境、出海

邱軍被羈押117天後，今日交保。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕藝人邱軍去年底酒駕撞死排班的計程車司機後逃逸，被撞的李姓司機搶救7日後不治身亡。邱軍被依公共危險等罪法辦。檢察官偵辦期間，邱軍因不願交代部分案件內容，被聲押獲准，共被羈押117天。基隆地檢署今依公共危險等罪將邱軍起訴。基隆地院今日下午裁定邱軍20萬元交保，限制住居及出境、出海。

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邱軍的雙親及姊姊與律師一起前往基隆地院，法院下午裁定邱軍20萬元交保，並限制住居、出境、出海。邱父聞訊後，趕緊跑到法警室辦理相關手續。

邱軍媽媽希望社會大眾再給邱軍一次機會。（記者吳昇儒攝）

邱母面對媒體時則說，「對不起，只有說對不起」，近期邱軍將會去找死者家屬去做道歉的動作，真的很對不起，對不起社會大眾，希望大家再給邱軍一個機會。

邱軍交保後，在律師的陪同下快步離開法院，身形明顯消瘦，搭上車離去，面對媒體詢問不發一語。

邱軍快步離開法院。（記者吳昇儒攝）

基隆地院指出，經訊問後認定邱軍所涉犯不能安全駕駛致人於死及肇事逃逸罪嫌，犯罪嫌疑重大，但考量他已承認犯行，無羈押必要，准以20萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，並應定期向派出所報到。

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