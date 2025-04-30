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Makiyo爆司機「沒昏迷出國玩」家屬喊告 網湧臉書怒轟討道歉

Makiyo分享當年毆打司機事件後續。（翻攝自Threads）Makiyo分享當年毆打司機事件後續。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前上薔薔的節目爆料楊丞琳「紅了就不認人」引起熱論，她也重提當年鬧得沸沸揚揚的「醉毆計程車司機」事件，並說當時計程車司機「並沒有昏迷」，且對方向她求償期間還有出國旅遊等，如今司機林男家屬火大表示要告Makiyo侮辱死者罪、加重毀謗等罪。

相關新聞：Makiyo稱她毆打的運將沒昏迷還出國玩 妻怒「丈夫已死7年」將提告

Makiyo坦言當時醉歐計程車司機事件發生後，她感受到世界在一夜之間改變，像是被社會判了死刑，但她也在節目中提到計程車司機沒有昏迷，在求償期間依然出國旅遊跟募款，對此，林男妻子透過律師發出聲明表示要提告，且林男沒有護照也沒有台胞證，「終其一生未曾踏出台灣國境，此可查詢外交部」，並提到如果Makiyo再惡意造謠一定會追訴。

目前有不少網友到Makiyo臉書上留言，認為她不知檢討反省自己，只會檢討別人，還有人要她講清楚，「妳是不是要打死『台灣人』才會覺得嚴重！」、「妳媽都往生了還被妳拿出來當娛樂消遣，道歉也拿妳媽當擋箭牌」，對此，記者詢問其經紀人對方至截稿前尚未回應。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

聲明書全文：

一、針對川島茉樹代於媒體中稱「被毆司機林先生並未昏迷及拿錢之前還出國玩乙事」，提出嚴正警告。

二、林先生已於2018年因頭部撞擊無法正常工作，抑鬱而終經向其夫人查詢出國乙事，林太太表示，林先生未曾辦理護照亦未有台胞證，終其一生未曾踏出台灣國境此可查詢外交部即明。

三、被毆後林先生即送台北醫學院附設醫院，昏迷指數為3此有該醫院病歷可供查明。

四、川島茉樹代小姐，如再信口雌黃，惡意造謠，本律師定當追訴其侮辱死者罪，加重誹謗等罪，絕不寬貸。

林男家屬喊告。（翻攝自臉書）林男家屬喊告。（翻攝自臉書）

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