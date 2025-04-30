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娛樂 日韓

一句「台灣跟中國不一樣」…日本18歲歌手遭出征 刪光台灣國旗道歉

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本18歲爆紅歌手AKASAKI本月19日受邀來台出席KKBOX風雲榜，並在IG分享台灣遊記，沒想到日前他突然發影片道歉，稱對於中國、台灣的議題並不了解，傷害了很多人，因此深刻反省。網友發現，目前他已將社群上我國國旗等圖像都刪除。

AKASAKI發影片道歉。（翻攝自IG）AKASAKI發影片道歉。（翻攝自IG）

AKASAKI遭到中國網友炎上的起火點，疑似是他在直播上與朋友聊天，朋友稱這首歌有著中華風，但AKASAKI回應：「但台灣跟中國還是不一樣的。」此話一出引發中國網友的撻伐。

隨後，AKASAKI發布影片道歉，很抱歉這次的發言讓很多人感到不舒服，在中國友人的說明之下，他終於能夠意識到中國、台灣的關係，對於自己的無助正在深刻反省以後會更加注意並學習。

AKASAKI曾在限動放上國旗，不過關於台灣的精選動態已經刪除。（翻攝自IG）AKASAKI曾在限動放上國旗，不過關於台灣的精選動態已經刪除。（翻攝自IG）

影片曝光後，台灣網友發現，原先AKASAKI在IG上的台灣精選動態已經刪除，經查證，目前AKASAKI僅保留在台灣KKBOX風雲榜的演出照，沒有其他關於台灣、國旗等內容。不少台灣網友認為，AKASAKI沒有必要道歉，為他打抱不平，而AKASAKI在5月2日將登上北京草莓音樂節演出，後續仍引發關注。

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