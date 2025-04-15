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娛樂 最新消息

韋禮安合唱SJ東海系金ㄟ 聲形如雙胞

韋禮安（右）、東海合唱全新中文單曲，粉絲公認兩人長相神似。（索尼提供）韋禮安（右）、東海合唱全新中文單曲，粉絲公認兩人長相神似。（索尼提供）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕韋禮安與Super Junior成員東海推出新單曲，兩人在歌迷心中外型上頗為相似，是他們津津樂道的「都市傳說」；任賢齊一直把小蟲視為恩師，新歌《常來》邀請小蟲作詞、作曲與製作，希望再次成為熱門K歌。

任賢齊（左）再次邀請小蟲為他寫新歌，希望再創佳績。（相信音樂提供）任賢齊（左）再次邀請小蟲為他寫新歌，希望再創佳績。（相信音樂提供）

韋禮安日前Po出他在咖啡廳被野生捕獲的照片，被粉絲認出是東海在首爾開的咖啡廳，加上東海先前透過直播透露錄了一首他期待已久的中文歌，讓粉絲不斷猜測雙方是不是要合作了，昨天果然傳出好消息，兩人推出全新中文單曲《最好的朋友》。

為了這首合唱曲，行程非常緊湊的兩人特別「喬」出一天時間，韋禮安飛到首爾為東海錄音，東海覺得他們的聲音非常的契合，韋禮安則難掩心中興奮，還特別練習了一段韓文表達榮幸，希望之後東海到台北時，可以讓他盡地主之誼，讓東海十分開心。

過去小蟲為任賢齊寫的《心太軟》、《依靠》都成為暢銷金曲，任賢齊感恩說：「沒有小蟲就沒有我！」小蟲談到任賢齊非常重情義：「這麼多年來小齊都會關心我在哪裡，如果剛好在同一個城市就會約出來吃飯。」

任賢齊忙巡演，到不同地方總能感受到濃濃的人情味，他說：「在每個城市演出結束後，我真的很希望能再來！」他希望透過新歌《常來》陪伴大家，並「常常能再來」。

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