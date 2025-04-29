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日本AV驚見神秘剝皮寮正妹 女優身分起底「是台灣素人」

日本AV近期在台北市萬華區剝皮寮取景，女優為台灣素人林美玲。（翻攝自《Play NO.1》）日本AV近期在台北市萬華區剝皮寮取景，女優為台灣素人林美玲。（翻攝自《Play NO.1》）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼台女優胎尼赴日發展後，近期又有一名台灣女優進軍日本AV界，AV的取景地點為台北萬華區的剝皮寮，影片一播出，連AV達人一劍浣春秋都不清楚這名神秘正妹到底是何方神聖？對此，拍片團隊也主動對外說明女優身分。

相關新聞：日本AV驚見剝皮寮台妹 達人困惑「她是誰」

台灣AV達人一劍浣春秋24日在網站《Play NO.1》發文，針對剝皮寮正妹提出疑問，「她到底是誰？」，後續是拍片團隊「マンゴー将軍」主動致電解惑，才證實這位正妹名叫林美玲，是台灣人，在拍該部AV前是名素人，也從未在社群上露臉過。

一劍浣春秋表示，美玲的拍片團隊也來自台灣，是受到日本片商委託才有機會在台灣拍片，未來也有計畫尋找更多有興趣的台灣女孩拍片。拍片團隊也加碼透露，若想在日本出道拍片有兩大條件，「一是最好沒拍過AV，人家要新鮮的肉體；二則是身上最好沒有刺青，有的話不要太大不好遮」。

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