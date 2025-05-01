Makiyo爆完楊丞琳！抖出范瑋琪帶張韶涵姐妹聚會內幕

范瑋琪（左）與張韶涵（右）曾是唱片公司同門。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Makiyo日前錄製薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，指出楊丞琳走紅後「翻臉不認人」，引發軒然大波，而她在節目也提及當年加入姐妹淘「七仙女」的經過。

「七仙女」以大小S為首，起初成員還有范曉萱、阿雅及吳佩慈，Makiyo透露她與「范范」范瑋琪是後來才加入，范范還曾經帶張韶涵一起聚會。

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Makiyo表示，當年因為代班主持節目，才與大、小S熟識，「這個姐妹圈很難進去的那種，就是她們是那種一定要講真心的，不能假」、「我們就是髒話連篇，然後八卦啊、罵一堆人」，還強調：「我們很團結，不會傷害彼此，利用來利用去都OK。」

Makiyo透露，姐妹之間頻率都很合，可以一起在廁所聊天，抖出范范還曾介紹張韶涵一起來聚會，當時所有人都會認真觀察，「這就是觀察假不假，會不會講真心話，會不會開開心心，如果沒有的話，就不用再聯絡了。」

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